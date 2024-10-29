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رودري ينال الكرة الذهبية.. لكن ما الذي حصل مع فينيسيوس؟

10/29/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - وسط جدل كبير ومقاطعة لافتة من ريال مدريد، أقيم أول من أمس حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والتي توج فيها لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني رودري، بجائزة "بالون دور" المقدمة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.
لا يوجد شك في أن رودري قدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، كما قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 في تموز (يوليو)، لكن أوسط الكرة العالمية اعتادت أن يحصل على اتلكرة الذهبية، اللاعب الذي يكون له صاحب الفضل الأكبر في فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما انطبق على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
المثير في الأمر، أن كل التقارير الصحفية، كانت تشير إلى فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بناء على تسريبات، لكن كل شيء تغير مساء الإثنين، عندما علم ريال مدريد بعد فوز لاعبه البرازيلي، ليقرر مقاطعة الحفل، إيمانا منه بغياب العدالة، خصوصا وأن آخرين من الفريق الملكي يستحقون الفوز بها، مثل الإسباني داني كارفاخال، والإنجليزي جود بيلينجهام.
فنيسيوس كان متأكدا من الفوز بالجائزة، حيث ذكرت شبكة "ريليفو" أن اللاعب جهز بذلة خاصة لحضور المنافسة التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول"، إلى جانب حذاء خاص وأقراط جديدة، وقصة شعر استثنائية لهذه المناسبة.
وأضافت الشبكة أن فينيسيوس دعا 20 من الأشخاص المقربين لحضور الحفل في باريس عبر طائرة خاصة، كما حجز لهم في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، قبل أن يلغي كل هذه المخططات، بعدما أخبره النادي بأنه لن يفوز بالجائزة.
وتابعت "ريليفو" أنه تم حجز مكان بالفعل لإقامة الحفل، الذي كان سيحضره الأهل والأصدقاء والضيوف الآخرين، بعد انتهاء حفل الكرة الذهبية.
وفي بلاد لطالما عُرفت بأنها موطن كرة القدم، لم يفز أي برازيلي بالجائزة منذ كاكا قبل 17 عاما وتحديدا في العام 2007، في حين فشل نيمار في الظفر بها بعدما كان قريبا العامين 2015 و2017.
وقالت المهاجمة البرازيلية مارتا في فيديو عبر حسابها في "إنستاجرام": "انتظرت طوال العام حتى يحصل فيني جونيور على مكافأة مستحقة كأفضل لاعب حالي، والآن يقولون إن الكرة الذهبية ليست له؟".
وتابعت اللاعبة الملقبة بـ "ملكة كرة القدم" والحائزة على جائزة لاعبة العام المقدمة من الإتحاد الدولي خمس مرات: "ما هذه الكرة الذهبية؟ ما هذه الكرة الذهبية؟ لا، ليست كذلك".
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، بانتقاد الحفل، حيث ربط الكثيرون بين عدم فوز فينيسيوس والعنصرية، زاعمين انّه السبب وراء عدم فوز نجم سيليساو الذي وضع مكافحة العنصرية كجزء أساسي من معاركه.
وأثارت جائزة الكرة الذهبية حالة من الارتباك وخيبة الأمل بين لاعبي فريق ريال مدريد الحاليين والسابقين.
وألمح فينيسيوس نفسه إلى أنه لا يتفق مع النتيجة، حيث كتب على حسابه الخاص بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سأقدم 10 أضعاف مجهودي إذا كان يتعين علي ذلك. إنهم غير مستعدين".
وفي بيان نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية، ذكر النادي الأبيض: "من الواضح أن الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد. ريال مدريد لا يذهب إلى حيث لا يتم احترامه".
ووصف الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، التصويت بأنه "سياسة كرة قدم" وكتب على حسابه في منصة "إكس" بجوار صورة له مع فينيسيوس: "أخي أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تقول غير ذلك".
من جانبه، نشر الألماني توني كروس، الذي اختتم مسيرته الناجحة مع ريال مدريد وأعلن اعتزاله كرة القدم رسميا في صيف العام الحالي، صورة على حسابه بـ"إنستاجرام" إلى جانب فينيسيوس، وعلق عليها بجملة "الأفضل".
في المقابل، أكد منظمو الكرة الذهبية بأن "أي لاعب أو ناد" لا يعرف هوية الفائز بالجائزة وقال مصدر في اللجنة المنظمة: "جميع الاندية واللاعبين في القارب ذاته" مشيرا الى القواعد السرية الصارمة للغاية المقررة لنسخة 2024.
وارتأى منظمو جائزة الكرة الذهبية، الابتكار هذا العام من خلال الحفاظ على سرية هوية الفائز حتى النهاية لتجنب أي تسريبات للصحافة. ففي السنوات السابقة، كان يتم ابلاغ الفائز بشكل شخصي قبل أيام قليلة من تسليمه الجائزة، وبالتالي تمت دعوة جميع المرشحين لحضور الحفل.
وشارك 100 صحفي في التصويت على جائزة الكرة الذهبية، منتميين لأفضل 100 دولة على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويختار كل صحفي 10 لاعبين من المركز الأول إلى العاشر، ويتم في النهاية حساب النقاط التي حصل عليها كل لاعب لتحديد هوية الفائز.
وربما دفع فينيسيوس ثمن شخصيته المستفزة على أرض اللملعب، لكنه راح أيضا ضحية إخفاقه مع المنتخب البرازيلي في نهائيات "كوبا أميركا 2024" التي أحرزت الأرجنتيني لقبها على حساب كولومبيا.
بيد أن معظم الجدل الذي دار حول أحقية رودري بالجائزة، ارتكز على أنه لم يكن أفضل لاعب في مانشستر سيتي الموسم الماضي، خصوصا وأن الإنجليزي فيل فودين اختير أفضل لاعب في الـ"بريميرليج" برأي اللاعبين المحترفين، فيما توج زميله إيرلينج هالاند بجائزة هداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي.
كما أن رودري، ورغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في "يورو 2024"، تعرض لإصابة مبكرة في نهائي البطولة أمام انجلترا، ولم يترك تأثيرا على فوز المنتخب الإسباني بالمباراة.
لكن كل هذه الآراء، لا تنتقص من نجومية اللاعب الإسباني الذي سيغيب عن منافسات الموسم الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وهنأت كرة القدم الأندلسية رودري، ووصفت هذا التتويج بإنجاز في "تاريخ كرة القدم والرياضة الإسبانية".
وكتب خيسوس نافاس، قائد إشبيلية، مع صورة له إلى جانب رودري: "تهانينا على الكرة الذهبية المستحقة يا رودري. شكرًا لك على هذه الفرحة الجديدة والإنجاز التاريخي لكرة القدم الإسبانية".
كما بعث ريال بيتيس برسالة تهنئة هو الآخر، وأشار إلى أن "إسبانيا حصلت على كرة ذهبية جديدة" بعد تلك التي حصل عليها في العام 1960 أسطورة برشلونة وإنتر ميلان لويس سواريز.
وعندما وقع رودريجو هيرنانديز "رودري" لمانشستر سيتي في صيف 2019، لجأ عدد غير قليل من مشجعي أتلتيكو مدريد إلى موقع ناديهم على الإنترنت، للتعبير عن ابتهاجهم بالصفقة التي تركت 70 مليونا في خزائنهم وحررتهم من وضع مالي صعب، بينما كانوا يجهلون أنهم يودعون نجما سيصبح في غضون سنوات قليلة "أفضل لاعب وسط في العالم".
كان قدوم رودري إلى مانشستر أحد النجاحات الكبيرة لسيتي، في ظل وجود بيب جوارديولا وتشيكي بيجريستين في الإدارة الرياضية وفيران سوريانو في الأمور المالية، وهذه الكرة الذهبية هي التقدير الأسمى لأفضل لاعب وسط في العالم.
في الموسمين الماضيين، فاز رودري بكل ما يمكن الفوز به، إذ أنه توج في موسم 2022-2023 بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الفوز في النهائي ضد إنتر ميلان، كما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وفي 2023-2024، وهو الموسم الذي يحسب له في الجائزة الفرنسية، توج مرة أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي اللقب الرابع على التوالي بالنسبة له في البريميرليج، وعلى الرغم من أنه لم يحصد ثلاثية أخرى بعد الهزيمة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه اختتم الصيف ببطولة أوروبا مع إسبانيا.
وقال جوارديولا دائما عن لاعب خط الوسط إنه "لا يمكن الاستغناء عنه"، معتبرا إياه أساسيا في النجاحات التي حققها في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يكن ذلك مجرد تصور بل كانت الإحصائيات تدعمه.
خاض رودري 74 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، منذ الخامس من شباط (فبراير) 2023 وحتى الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 25 أيار (مايو) 2024.
ومن المثير للاهتمام أن هزائم سيتي الثلاث الوحيدة في الدوري الموسم الماضي، جاءت في المباريات التي غاب عنها اللاعب الإسباني بسبب الإيقاف.
ومنذ التعاقد معه، لعب سيتي 174 مباراة في الـ"بريميرليج" بمشاركة رودري و21 مباراة دونه، وتضاعفت نسبة الهزائم ثلاث مرات، عندما غاب لاعب الوسط.
وفاز سيتي أثناء مشاركة رودري في 129 مباراة وتعادل في 26 مباراة وخسر 19 مباراة، بينما فاز في 13 مباراة دونه وتعادل في مباراة واحدة وخسر سبع مباريات.
وبلغت نسبة الفوز مع وجود رودري 74.1 % ودونه 61.9 %، بينما بلغت نسبة الخسارة 10.9 % معه و33.3 % دونه.
بالإضافة إلى ذلك، سجل سيتي عددا أقل من الأهداف حين غاب عن صفوفه (1.3 في المباراة الواحدة مقابل 1.7 في ظل مشاركته) وسجل عددا أقل من النقاط (2.37 معه و1.9 بدونه).
وسبق أن حُرم رودري من جائزة الأفضل في الموسم الماضي، عندما لم يكن حتى من بين المرشحين الثلاثة الرئيسيين (ليونيل ميسي، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند) رغم فوزه بكل ما هو مهم، وكان أبرز إنجازاته حينها هدفه في إسطنبول الذي حول النهائي أمام إنتر ميلان إلى أول دوري أبطال أوروبا في تاريخ سيتي.
وبعد استبعاده من قائمة الأفضل في الموسم الماضي، قال لاعب الوسط:”بصراحة لا أفكر كثيرا في هذه الأمور، لا أضعها نصب عيني".
وعلى المنوال نفسه، سار جوارديولا الأسبوع الماضي عندما سُئل عن الكرة الذهبية، في الوقت الذي كان الجميع يرى أن فينيسيوس جونيور هو الفائز بها.
وفي هذا الصدد، قال المدرب الذي سيكون تحت إمرته الآن فائز آخر بجائزة "فرانس فوتبول:”أنا لا أفكر لحظة واحدة في الكرة الذهبية".
وإذا كان سيتي قد تألق بشكل تام في عالم كرة القدم بالفوز بدوري أبطال أوروبا في 2023، فإن هذه الجائزة دليل آخر على تفوقه، لأنه لم يعد بحاجة للتعاقد مع لاعبين من أصحاب الكرة الذهبية بل أصبح الآن هو من ينتجهم، بدليل أنهم حولوا رودري الذي غادر أتلتيكو مدريد إلى أفضل لاعب في العالم.
وكشف رودري، أنه تلقى مكالمة من زميله في المنتخب الإسباني داني كارفاخال، الذي حل في المركز الرابع من قائمة المرشحين للجائزة، يهنئه فيها.
وقال رودري: "نتشارك داني وأنا منذ فترة طويلة أشياء طيبة. هو لاعب لديه قيم مشابهة لتلك التي لدي، من لاعب يحب فريقه طوال حياته مثل ريال مدريد. يبذل قصارى جهده بمستوى مرتفع للغاية ويبلي حسنا مع فريقه ومنتخب بلاده".
وأضاف: "جعلتنا الإصابات أقرب لبعضنا البعض. والآن نحن متحدان بسبب الإصابة، زرته حينما خضع لجراحة. تلقيت منه مكالمة هاتفية وبدا سعيدا لأجلي. أردت أن أذكره لأنني حقا أعتقد أنه كان يستحقها (الكرة الذهبية)".
بالمثل، اعترف رودري أنه "متأثر" بحصوله على جائزة تعني الكثير بالنسبة له، موضحا "تتوالى ذكريات عديدة على ذهني، خصوصا حينما كنت طفلا وتقدم كل شيء في جعبتك. شعور لا يصدق عندما تقف هناك. إنه تقدير لبلادي ولاعبين إسبان كثيرون غيروا كرة القدم وكانوا يستحقونها".
وتطرق إلى احتمالية عودته إلى إسبانيا يوما حيث أكد: "تروق لي الليجا. تتطور بشدة في الأعوام الأخيرة. وقعت في حب كرة القدم الإنجليزية فور وصولي إنجلترا. إنني سعيد للغاية في مانشستر، لدي عقد مع سيتي. أحب كرة القدم الإسبانية وأنا أمثل في المنتخب الأسلوب الذي ظل رمزا لحقبة ما وتروق لي كرة القدم الإسبانية وربما أتمكن من العودة يوما ما لأنها بلادي أيضا".
وأوضح رودري إنه حينما يبلغ "الخمسين أو الستين من العمر" سيدرك ما يعنيه الفوز بالكرة الذهبية التي اعترف أنه لا يصدق حصولها عليها بعد.
وصرح: "أعرف ما تعنيه الكرة الذهبية، وأن لاعب اسبانيا واحدا فقط فاز بها من قبل والآن تم اختياري، لذا أود التذكير بالإسبان الذين غيروا كرة القدم ولم يحصلوا عليها"، مشيرا إلى تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وسرجيو بوسكيتس وإيكر كاسياس.
وأكد رودري أنه لم يكن على دراية بأنه الفائز حتى أبلغوه بالنبأ أثناء الحفل، ولم يشأ الخوض في ما يخص استياء ريال مدريد وعدم حضور ممثلين عنه لحفل جوائز الكرة الذهبية، معتبرا أن هذا "قرار يخصهم".
وأضاف لاعب مانشستر سيتي أن الجائزة "خيالية" بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، وأبرز أهمية أن يفوز بها أحد أبطال أوروبا، موضحا أن "هذا هو العدل في كرة القدم، خصوصا مع وجود لاعبين غيروا أسلوب اللعب".
واعتبر الإسباني أن الجائزة مكافأة عن عامين رائعين "كان الموسم الماضي مثاليا تقريبا سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، مع فترات مهمة جدا، ولم أفكر في أنني قد أظهر مجددا بين المرشحين بعد عام. لم اعتقد أنني سأبلغ هذا المستوى مرة أخرى".
واختتم: "لكنني عدت بمزيد من القوة، كانت أرقامي أفضل في المشاركة، علاوة على المباريات التي لم أخسرها، وهي نقطة مهمة. وعندما فزت بكأس أمم أوروبا مع إسبانيا، أدركت أن هناك فرصة للعودة إلى المنافسة على الكرة الذهبية".
وهيمنت الكرة الإسبانية بشكل مطلق على جوائز "فرانس فوتبول" أول من أمس، حيث حصدت أيتانا بوناماتي لاعبة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في العالم، كما فاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.
ونال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم في الوقت الذي حصد فيه النادي الملكي جائزة أفضل ناد في العالم، وفاز برشلونة الإسباني بجائزة أفضل فريق للكرة النسائية في العالم.
واقتسم كيليان مبابي نجم ريال مدريد حاليا وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا، جائزة أفضل هداف في العالم مع الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ.
وفازت جينيفير هيرموسو لاعبة إسبانيا بجائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.
وتوزعت باقي الجوائز بين الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وإيما هايس مدربة تشيلسي سابقا ومنتخب الولايات المتحدة حاليا بجائزة أفضل مدربة للسيدات في العالم.
واقتسم الأوكراني أرتم دوبياك لاعب روما والألماني ماتس هوملز زميله في الفريق الإيطالي، المركز التاسع والعشرين ي جائزة الكرة الذهبية، وحل الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني في المركز الثامن والعشرين والبرتغالي فيتينا لاعب باريس سان جيرمان في المركز السابع والعشرين.
وجاء الإنجليزي ديكلان رايس لاعب آرسنال في المركز السادس والعشرين يليه الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي في المركز الخامس والعشرين والفرنسي ويليام ساليبا لاعب أرسنال في المركز الرابع والعشرين.
واحتل البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي المركز الثالث والعشرين يليه الألماني أنتونيو روديجير لاعب ريال مدريد في المركز الثاني والعشرين، ثم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال في المركز الحادي والعشرين والتركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في المركز العشرين والنرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال في المركز التاسع عشر، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا في المركز الثامن عشر، والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في المركز السابع عشر.
وفي المركز السادس عشر حل السويسري جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن، والإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو في المركز الخامس عشر، والنيجيري ديمولا لوكمان لاعب أتالانتا في المركز الرابع عشر، والإسباني داني أولمو لاعب برشلونة في المركز الثالث عشر، والألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثاني عشر، والإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في المركز الحادي عشر.
وحل الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ في المركز العاشر، والألماني توني كروس اللاعب السابق لريال مدريد في المركز التاسع، والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة في المركز الثامن، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا في المركز السابع، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز السادس والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز الخامس، فيما جاء الإسباني داني كارفاخال مدافع ريال مدريد في المركز الرابع والإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في المركز الثالث والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز الثاني.
وهذه هي المرة الأولى من 21 عاما التي يغيب فيها الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا قائمة عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.-(وكالات)

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