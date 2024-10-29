5 علامات تحذرك بها يداك من حالات صحية خطيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يمكن لليدين الكشف الكثير عن حالتنا الصحية والأمراض المحتملة التي قد نواجهها. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير الدكتور دونالد غرانت، وهو طبيب عام مقيم في بريستول ومستشار سريري كبير في The Independent Pharmacy، إلى أن يدينا يمكنهما أن تخبرنان الكثير عن صحتنا، قائلا: "إنه من الضروري فهم العلامات الدالة على المرض وكيفية اكتشاف التغييرات في اليدين لتجنب المزيد من الانخفاض في الرفاهية".
ويوضح الدكتور غرانت العلامات التي يمكن ملاحظتها على اليدين وما الذي تعنيه لصحتنا:
- الأظافر: يشرح الدكتور غانت: "يمكن لمجموعة من المشكلات الصحية أن تؤدي إلى تغييرات في مظهر الأظافر وملمسها".
أولا، الأظافر المحفورة، حيت تتشكل على سطح الأظافر خدوشا أو حفرا صغيرة، يمكن أن تشير إلى الصدفية، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب في تفتت الأظافر.
- الجلد: يؤكد الدكتور غرانت أن مظهر وملمس بشرتنا يمكن أن يتغير أيضا "بسرعة"، عندما نمرض.
ويقول: "إن الحمامى الراحية"، هي حالة جلدية تتسبب في تحول راحة اليد إلى اللون الأحمر، ويمكن أن تسبب أيضا إحساسا بالحرقان وتؤثر على الأشخاص لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك الحمل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضا علامة على حالات صحية مقلقة، مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو أمراض الكبد".
- تصلب المفاصل: يحذر الدكتور غرانت من أنه إذا بدأت يديك في الصرير بشكل مؤلم أثناء الحركة، فقد يكون هذا علامة على التهاب المفاصل، وهو مصطلح شامل لأكثر من 100 نوع من حالات التهاب المفاصل، والتي يمكن أن تتفاقم جميعها لأسباب مختلفة - ومعظمها لا علاقة لها بالعمر.
- برودة اليدين: إذا كنت تعاني من برودة اليدين حتى عندما لا يكون الطقس باردا، فهذا عادة ما يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، ولكنها قد تكون أيضا علامة على فقر الدم، عندما يكون لدينا عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الصحية في الجسم. ويمكن أن تحدث هذه الحالة، على سبيل المثال، بسبب نقص الحديد في نظامنا الغذائي.
- أصابع سميكة: يمكن لمراقبة حجم أصابعك، أن يساعد على اكتشاف "أمراض مهددة للحياة" مبكرا.
ويقول الدكتور غرانت: "من الأعراض الشائعة للتليف الرئوي - وهو نوع من أمراض الرئة - اتساع الأصابع وتقوس الأظافر. وقد يكون تضخم الأصابع، حيث تصبح الأصابع أوسع بكثير في المظهر، وهذا علامة على مرض فقر الدم المنجلي أو السل أو عدوى بكتيرية. ومع وجود العديد من الأسباب الخطيرة المحتملة، أنصح الناس بشدة بطلب العناية الطبية العاجلة، إذا لاحظوا أي تغييرات في أصابعهم".
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