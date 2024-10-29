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5 علامات تحذرك بها يداك من حالات صحية خطيرة

10/29/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمكن لليدين الكشف الكثير عن حالتنا الصحية والأمراض المحتملة التي قد نواجهها. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير الدكتور دونالد غرانت، وهو طبيب عام مقيم في بريستول ومستشار سريري كبير في The Independent Pharmacy، إلى أن يدينا يمكنهما أن تخبرنان الكثير عن صحتنا، قائلا: "إنه من الضروري فهم العلامات الدالة على المرض وكيفية اكتشاف التغييرات في اليدين لتجنب المزيد من الانخفاض في الرفاهية".
ويوضح الدكتور غرانت العلامات التي يمكن ملاحظتها على اليدين وما الذي تعنيه لصحتنا:
- الأظافر: يشرح الدكتور غانت: "يمكن لمجموعة من المشكلات الصحية أن تؤدي إلى تغييرات في مظهر الأظافر وملمسها".
أولا، الأظافر المحفورة، حيت تتشكل على سطح الأظافر خدوشا أو حفرا صغيرة، يمكن أن تشير إلى الصدفية، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب في تفتت الأظافر.
- الجلد: يؤكد الدكتور غرانت أن مظهر وملمس بشرتنا يمكن أن يتغير أيضا "بسرعة"، عندما نمرض.
ويقول: "إن الحمامى الراحية"، هي حالة جلدية تتسبب في تحول راحة اليد إلى اللون الأحمر، ويمكن أن تسبب أيضا إحساسا بالحرقان وتؤثر على الأشخاص لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك الحمل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضا علامة على حالات صحية مقلقة، مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو أمراض الكبد".
- تصلب المفاصل: يحذر الدكتور غرانت من أنه إذا بدأت يديك في الصرير بشكل مؤلم أثناء الحركة، فقد يكون هذا علامة على التهاب المفاصل، وهو مصطلح شامل لأكثر من 100 نوع من حالات التهاب المفاصل، والتي يمكن أن تتفاقم جميعها لأسباب مختلفة - ومعظمها لا علاقة لها بالعمر.
- برودة اليدين: إذا كنت تعاني من برودة اليدين حتى عندما لا يكون الطقس باردا، فهذا عادة ما يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، ولكنها قد تكون أيضا علامة على فقر الدم، عندما يكون لدينا عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الصحية في الجسم. ويمكن أن تحدث هذه الحالة، على سبيل المثال، بسبب نقص الحديد في نظامنا الغذائي.
- أصابع سميكة: يمكن لمراقبة حجم أصابعك، أن يساعد على اكتشاف "أمراض مهددة للحياة" مبكرا.
ويقول الدكتور غرانت: "من الأعراض الشائعة للتليف الرئوي - وهو نوع من أمراض الرئة - اتساع الأصابع وتقوس الأظافر. وقد يكون تضخم الأصابع، حيث تصبح الأصابع أوسع بكثير في المظهر، وهذا علامة على مرض فقر الدم المنجلي أو السل أو عدوى بكتيرية. ومع وجود العديد من الأسباب الخطيرة المحتملة، أنصح الناس بشدة بطلب العناية الطبية العاجلة، إذا لاحظوا أي تغييرات في أصابعهم".

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