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ولي العهد يشارك بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية

10/29/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.


وحضر سمو ولي العهد جانبا من جلسة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات المؤتمر الذي يعقد بعنوان "أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد".
وتشمل مشاركة سموه حضور عدد من جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.


ويشارك في المؤتمر 500 متحدث في 200 جلسة، لبحث مواضيع متعددة كتعزيز الاستثمار، والاستقرار الاقتصادي، وعدالة توزيع التنمية، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، وتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى مواضيع جيوسياسية.


والتقى سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، على هامش المؤتمر، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين البلدين.


وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

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