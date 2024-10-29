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الأردنية: انطلاق فعاليات مؤتمر WHERS حول مستقبل التعليم والتوظيف

10/29/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان- انطلقت في الجامعة الأردنية الثلاثاء، فعاليات المؤتمر المصغر الثاني WHERS برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة، تحت شعار "تشكيل مستقبل التعليم والتوظيف" الذي تنظمه مؤسسة UNIRANKS الأميركية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعة الأردنية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الأردنية، ومديري المدارس، إلى جانب تربويين وخبراء ومختصين في مجال التعليم.
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم د.نواف العجارمة في كلمته مندوباً عن راعي الحفل، إن الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قد سعت لتطوير نظام التعليم المهني التقليدي، بجعله عالميا تقنيا متطورا، يستند لإتقان المهارات، وتحقيق الكفايات، ويسهم بتحقيق أحلام الشباب بتلقيهم تعليمًا يؤهلهم لدخول سوق العمل، وهم متزودون بالمعرفة العلمية والعملية، والمهارة الكافية، ويتيح لهم فرصة متابعة دراستهم الجامعية، كما يضمن لهم العمل وفق نظرة استشرافية لأعمال المستقبل.
وأضاف العجارمة أن الوزارة قد أطلقت برنامج التعليم _المهني _العالمي الجديد BTEC الذي بني على الكفايات، ويتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، ويرتكز على التعلم العملي المبني على المهارات والكفايات التي يحتاجها سوق العمل لمهن المستقبل، ويستطيع الطلبة اكتساب الخبرة العملية وفق طرق تعليمية مبتكرة تزودهم بالمعرفة والمهارات، وتنمي السلوكيات بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل؛ ما يؤهلهم إلى الاندماج في الحياة العملية، أو التوجه إلى مواصلة دراستهم المستقبلية.
من جهته أكد رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات، على أهمية التميز والمنافسة الجادة للوصول للأهداف المرجوة في ظل التحديات الكبيرة، مسلطا الضوء على رؤية الجامعة التي تسعى دائمًا للارتقاء نحو الأفضل عبر اتباع الطريق الصحيح والعمل الدؤوب، مع الإقرار بأن التحديات تتسارع وتتطلب الاعتماد على مقدرات الجامعة الحقيقة لدخول التصنيفات العالمية.
كما أشاد عبيدات بجهود طلبة وخريجي الجامعة وطاقمها التدريسي والإداري، الذين يسهمون ببناء سمعة مشرقة للجامعة داخل الأردن وخارجه، تحية تقدير لدورهم الأساسي في تحسين مكانة الجامعة بين الجامعات العالمية، متمنياً للمؤتمر النجاح وللوطن المزيد من العزة والازدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده.
وأوضح عبيدات أن التعليم هو المحرك الأقوى للنهوض بحياتنا، والجامعة الأردنية تتخذ خطوات جريئة نحو تحقيق أهداف طموحة في تعزيز جودة التدريس والبحث والخدمة للمجتمع الأردني.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة UNIRANKS، روبرت لوف إن UNIRANKS تسعى للتأثير بمستقبل شباب العالم، باستخدام الأدوات المناسبة، والاستعانة بالمهنيين المتفانين؛ لتمكين الجميع في منظومة التعليم العالي، بفضل ما طورته UNIRANKS، كما عملنا على توفير ما يلزم؛ لضمان نجاح الشباب.
ودعا لضرورة استكشاف طرق جديدة؛ لتحسين التعليم، والسعي لفهم كيفية إغناء تجارب الطلبة، واستعداداتهم لسوق العمل في المستقبل، وأوضح أن UNIRANKS تعمل مع الشركاء بالفعل على سد الفجوة بين الطلبة، والجامعات، وسوق العمل العالمي، وذلك باستخدام الموارد من UNIRANKS؛ ما ساعد الطلبة ليس على اختيار الجامعة المناسبة حسب، بل على اكتشاف التخصص المناسب لنقاط قوتهم، وأهدافهم.
ويأتي مؤتمرWHERS Mini Conference الأردن منبثقا عن المؤتمر العالمي WHERS، وجزءًا من مبادرة التوجيه الوظيفي والإرشاد الأكاديمي التي أطلقتها مؤسسة UNIRANKS الأميركية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة الأردنية، ويهدف إلى تقديم إرشادات شخصية للطلبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دراستهم ومستقبلهم المهني.
وتناقش أوراق المؤتمر أحدث الطرق العصرية؛ لإرشاد الطلبة إلى التخصصات والمهن المناسبة، ورفع مستوى كفاءة الطلبة واستعدادهم لسوق العمل، ودفع الجامعات الأردنية للانخراط في هذه المبادرة؛ سعيا لتقديم دعم شامل في تحديد نقاط قوة الطلبة واهتماماتهم؛ ما يسهم باختيار أفضل المؤسسات التعليمية، والمسارات الوظيفية.
وتهدف مبادرة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الوظيفي التي تقدمها مؤسسة UNIRANKS بدعم من CareerOneStop، وبرعاية وزارة العمل الأميركية لتمكين الطلبة من المنافسة في سوق العمل، وتشمل المبادرة دولًا عربية عدة، ودول شمال أفريقيا، وأجزاء من آسيا.
وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر، أقيم معرض طلابي بمشاركة واسعة من الجامعات المحلية والعالمية، إضافة إلى شركات ومؤسسات تدريبية وتوظيفية؛ بهدف تمكين الطلبة من التواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية والشركات؛ ما يمكنهم من الحصول على إرشادات حول مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، ويعزز من فرصهم في بناء مستقبل مهني ناجح.

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