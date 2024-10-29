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ماذا ينقص المشهد الإعلامي لتفعيل أدواته الرقمية وتطوير محتواه؟

10/29/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – في نطاق اللقاءات مع الجسم الإعلامي المحلي، جاء لقاء الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني أول من أمس، مع مسؤولي الإعلام الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية، ليؤكد حاجة إعلامنا إلى ملاحقة العصر التقني، ووجوب "أن تصبح أدواتنا الرقمية فاعلة ومقنعة"، لتدفع بإعلامنا إلى الواجهة الأمامية من المشهد.
وانطوى اللقاء الذي ناقش واقع الإعلام الرقمي المحلي، على دعوات "لأن يتمتع إعلامنا وسرديتنا بأعلى درجات الاحترافية والفعالية"، وضرورة الوقوف على واقع حال الإعلام الرقمي، وتقييمه بموضوعية، وإيجاد حلول رائدة لتطوير المحتوى، والابتعاد عن الطرق التقليدية في نشر الأخبار، بإنتاج محتوى نوعي، تستخدم فيها الأدوات التقنية.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، "إن المسألة الأهم في كل التصريحات، تكمن في انسجام الأقوال مع الأفعال، فـ"كثيرًا ما سمعنا ومنذ سنوات طويلة بتصريحات، لو طبقت لنقلتنا إلى مرحلة نكون فيها نموذجا يحتذى، في تعزيز استقلالية الإعلام وحرية الصحافة، والأخذ بتطورات العصر والثورة التقنية والمعرفية والمعلوماتية والرقمية، لكننا نرى أن كلام الليل يمحوه النهار".
وأكد أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية "نجد بأن هناك - ربما نهجًا جديدًا في العمل، ما يدعو للتفاؤل الحذر، ومتابعة التطبيق الفعلي لما تصرح به، ومن ذلك موضوع الإعلام، الذي هو الأكثر تأثرًا بالثورة الرقمية، وتطوير المحتوى الإعلامي، مع الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي العابرة للقارات، بعد تقييم موضوعي للواقع الإعلامي الراهن، ومن ثم الانطلاق للمستقبل على أرضية صلبة".
وأضاف المومني "طُرحت إستراتيجيات ورؤى عدة، لكن لم يُنفّذ منها سوى القليل، وبما يتوافق مع نهج الحكومة ومصلحتها، لكن الخوف من الإعلام ما يزال نهجًا للحكومات، وهو ما يجب أن تتحرر منه، فالإعلام شريك أساسي في البناء وتقدم الوطن ورفعته وليس عدوًا".
وقال "كلما تعززت استقلالية الإعلام الوطني وارتفع سقف حريته، تقدم الوطن، ولدينا الكثير من الكفاءات والمحترفين في المهنة، ممن نهضوا بالمؤسسات داخليا وخارجيا"، مشددا على أهمية امتلاك الحكومة للإرادة والرغبة الحقيقيتين في عمل ما تصرّح به للنهوض بكل القطاعات والإعلام وأدواته.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة "ليس من أدوار الوزارات التواصل مع الجمهور فقط، بل الإفصاح عن المعلومات أولا باول، ولا يجوز لها أن تدخل في منافسة مع المؤسسات الإعلامية في التواصل مع الجمهور"، مؤكدا أنه يتوجب "عليها تمكين الإعلاميين من الوصول للمعلومات وإيصالها للجمهور".
واعتبر "بأنه لا يجوز توزيع أخبار جاهزة بعناوينها وبصورها وبطريقة تحريرها. وهذا أطاح بالمحتوى الإعلامي، بحيث أصبحت تلك المؤسسات نسخا مكررة عن بعضها، وقتلت التنوع والتميز في كل مؤسسة".
وقال القضاة، "يجب عليها من خلال الزيارات التي تقوم بها، دعوة الصحفيين لمرافقتها وترك الحرية لهم بتغطية تلك المناسبات بالطريقة التي يراها الصحفي ومؤسسته مناسبة، والتي تجيب على أسئلة جمهورها"، لافتا إلى أن هناك فجوة تسبب فيها تعاقب الوزارات المختلفة، مشددا على أن وزارة الاتصال "سيادية مهمتها توفير المعلومات للجمهور وللباحثين ولوسائل الإعلام".
بدوره، أكد الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام د. أشرف الراعي "إنه في ظل التطور التقني المتسارع الذي نشهده، أصبح من الضروري تفعيل وتطوير أدوات الحكومة الإعلامية الرقمية، بما يتوافق مع هذا التحول الرقمي"، مضيفا "أنه لتحقيق ذلك، يجب أن تلعب القوانين والتشريعات، دورا رئيسا في توفير بيئة تنظيمية تحمي حقوق الأفراد وتدعم الابتكار في الوقت ذاته".
وقال، إنه من المهم تطوير التشريعات الإعلامية، وأن تكون حرية الرأي والتعبير على المنصات الرقمية منضبطة بنصوص قانونية، تراعي الواقع والظروف المجتمعية وتتفق مع الدستور والمعايير الدولية، فضلا عن التطبيق السليم لقواعد قانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز حماية البيانات الشخصية للمستخدمين على المنصات الرقمية الذي يعد أمراً بالغ الأهمية، وبما يضمن تناقل البيانات بشكل آمن ومسؤول، مع احترام الخصوصية الفردية.
وتابع الراعي "لا يمكن النهوض بأدوات الإعلام الرقمي دون تقييم دقيق ومستمر لواقع الحال الرقمي، والقيام بمراجعة تشريعية متجددة تواكب التطور التكنولوجي المستمر"، مطالبا "أن علينا أن نتجه نحو إنتاج محتوى رقمي نوعي واحترافي، يضمن فعالية الإعلام الرقمي ويجعله قادرا على مواجهة التحديات المستقبلية".

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