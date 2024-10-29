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الأردن يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

10/29/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الثلاثاء، أن استمرار عدوان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المدان والمرفوض جملة وتفصيلا ازدراء فج للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة.
وأضاف الحمود خلال كلمة له في مجلس الأمن، أن ما تقوم به "إسرائيل" في شمال غزة اليوم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي هو تطهير عرقي وإبادة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة.

ونقلا عن موقع "المملكة"، دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة حيال الجرائم الإسرائيلية، واعتماد قرار حازم وملزم لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب الحمود مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأكد أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار بانتهاك قرار مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم إطلاق جهد حقيقي لوقفها؛ سيشجع منتهكي القانون الدولي على الاستمرار بذلك، والتغول على المبادئ والقيم التي تمثلها الأمم المتحدة.

وأكد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح.

وقال، إنه يجب فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ولجم جرائمها التي تشكل تهديدا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا الحمود المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ الأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.

وبين أن تصويت الكنيست على منع عمل الأونروا دليل واضح على أن دولة عضوا بالأمم المتحدة تتحدى بفظاعة غير مسبوقة إرادة المجتمع الدولي؛ الأمر الذي يمثل سابقة خطيرة لتصفية الوكالة، وتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض.

وجدد مندوب الأردن التأكيد على أنه لا بديل عن وكالة الأونروا، كما جدد دعوة الأردن للمجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم للأونروا؛ لتمكينها من المضي بتقديم خدماتها في غزة وسائر مناطق عملها.

ودعا إلى تكاتف الجهود الدولية لوقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لخلق ظروف جديدة على الأرض المقوضة لفرص استقلال الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن الأردن سيتصدى لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي أو القانوني القائم في المسجد الأقصى؛ وذلك في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه وضرورة وقف العدوان عليه.

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