مطعم لايرا: تجربة جديدة للمطبخ اليوناني ترتقي بمشهد فن الطهي في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رحب المشهد النابض بالحياة في البحرين بإضافة جديدة ومثيرة: مطعم لايرا، الذي افتتح أبوابه رسميًّا في 19 أكتوبر 2024. يقع مطعم لايرا على طول شاطئ مراسي الهادئ في منتجع فيدا، ويقدم مذاقا طازجا ومتطورا وأصيلا من المطبخ اليوناني-المتوسطي في قلب البحرين، حيث يمزج بين جاذبية البحر الأبيض المتوسط ودفء الضيافة اليونانية.
سمي مطعم لايرا على اسم القيثارة القديمة، رمز الحكمة والانسجام في اليونان، ويستمد مطعم لايرا الإلهام من مزيج من الموسيقى والشعر، واللذين يجسدان التوازن والفن. وينعكس هذا الانسجام القوي في نهج المطعم، حيث تتناغم براعة الطهي مع أجواء نابضة بالحياة ومريحة، مما يوفر تجربة راقية وأصيلة في آن واحد.
يعد مطعم لايرا أحد أعضاء مجموعة العمرية الشهيرة المعروفة بالوجهات المحلية المميزة لتناول الطعام مثل مطعم ماسو، الأورنجري، سيركا، سيكرت قاردن، وفندق بالميارد. يعكس مطعم لايرا التزام المجموعة بتقديم تجارب استثنائية، مدفوعة بالشغف والاهتمام بأدق التفاصيل. مستوحى من رحلة استكشافية مدة عامين في اليونان، يجسد مفهوم لايرا جوهر التراث اليوناني الغني في الطهي، مع إعادة تصوره ليناسب الذوق الحديث. حيث ينقل كل طبق من صنع الشيف اليوناني الشهير إلياس تاسيولاس، الضيوف إلى المناظر الطبيعية المشمسة في سواحل اليونان، مما يمنح تجربة طعام فريدة وغامرة حقًا.
رحلة من النكهات والتجارب
مطعم لايرا ليس مجرد مطعم بل هو رحلة. يقدم أشهى المأكولات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمكونات المحلية من الأراضي اليونانية الوفيرة، ويمزج ببراعة بين الوصفات التقليدية والدقة المعاصرة. كل طبق هو تكريم لنكهات البحر الأبيض المتوسط الغنية، والتي تم تنفيذها بعناية لرفع مستوى تجربة تناول الطعام. كما تم تصميم أجواء المطعم بجاذبية لا تقل عن المطبخ وبدقة لتجسد أناقة ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يخلق مزيجاً سلساً من الرقي والدفء.
علق السيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العمرية قائلاً: «نحن متحمسون لتقديم لايرا إلى البحرين». وبناءً على نجاح مشاريعنا المحلية السابقة، أردنا إنشاء مساحة أخرى لا تقدم طعامًا استثنائيًّا فحسب، بل تحكي أيضًا قصة – هذه المرة، قصة يونانية. تتردد الرحلة عبر اليونان وثقافتها وروح الضيافة مع شغف البحرين بالطعام الفاخر والمجتمع. ونحن نعتقد بأن لايرا سيصبح وجهة محبوبة، حيث يمكن للمجتمع البحريني الاستمتاع بأرقى مأكولات البحر الأبيض المتوسط، تمامًا كما رحبوا بحرارة بجميع مشاريعنا السابقة.
وجهة طهي جديدة على ساحل البحرين
يقع مطعم لايرا على طول شاطئ مراسي الخلاب، ويضفي طبقة أخرى من الرقي على مشهد المطاعم في البحرين. سواء كان غداءً غير رسمي على شاطئ البحر أو عشاءً أنيقًا، فإن أجواء لايرا الجذابة تسحر رواد المطعم، وتقدم لهم مذاق اليونان في أجواء تجمع بسلاسة بين الفخامة والاسترخاء.
نبذة عن لايرا
يقدم لايرا تجربة طعام استثنائية من البحر الأبيض المتوسط مع تأثير يوناني قوي، ويمزج بين النكهات التقليدية مع لمسة عصرية لتناسب الذوق البحريني. تتميز القائمة المتنوعة بالمأكولات البحرية الطازجة والمكونات الحرفية والأطباق المستوحاة من اليونان، وكلها تُقدم في جو أنيق وترحيبي. ولتعزيز تجربة تناول الطعام، وتوفير الراحة للضيوف فقد تم توفير خدمة ركن السيارات.
تاريخ الافتتاح
افتتح مطعم لايرا أبوابه في 19 أكتوبر 2024.
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