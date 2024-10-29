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مطعم لايرا: تجربة جديدة للمطبخ اليوناني ترتقي بمشهد فن الطهي في البحرين

10/29/2024 7:27:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رحب‭ ‬المشهد‭ ‬النابض‭ ‬بالحياة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بإضافة‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭: ‬مطعم‭ ‬لايرا،‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬أبوابه‭ ‬رسميًّا‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬يقع‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شاطئ‭ ‬مراسي‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬فيدا،‭ ‬ويقدم‭ ‬مذاقا‭ ‬طازجا‭ ‬ومتطورا‭ ‬وأصيلا‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬اليوناني‭-‬المتوسطي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يمزج‭ ‬بين‭ ‬جاذبية‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬ودفء‭ ‬الضيافة‭ ‬اليونانية‭.‬

سمي‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬القيثارة‭ ‬القديمة،‭ ‬رمز‭ ‬الحكمة‭ ‬والانسجام‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬ويستمد‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬الإلهام‭ ‬من‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الموسيقى‭ ‬والشعر،‭ ‬واللذين‭ ‬يجسدان‭ ‬التوازن‭ ‬والفن‭. ‬وينعكس‭ ‬هذا‭ ‬الانسجام‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬المطعم،‭ ‬حيث‭ ‬تتناغم‭ ‬براعة‭ ‬الطهي‭ ‬مع‭ ‬أجواء‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬ومريحة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬راقية‭ ‬وأصيلة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

يعد‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعة‭ ‬العمرية‭ ‬الشهيرة‭ ‬المعروفة‭ ‬بالوجهات‭ ‬المحلية‭ ‬المميزة‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬مثل‭ ‬مطعم‭ ‬ماسو،‭ ‬الأورنجري،‭ ‬سيركا،‭ ‬سيكرت‭ ‬قاردن،‭ ‬وفندق‭ ‬بالميارد‭. ‬يعكس‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالشغف‭ ‬والاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭. ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬استكشافية‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬يجسد‭ ‬مفهوم‭ ‬لايرا‭ ‬جوهر‭ ‬التراث‭ ‬اليوناني‭ ‬الغني‭ ‬في‭ ‬الطهي،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬تصوره‭ ‬ليناسب‭ ‬الذوق‭ ‬الحديث‭. ‬حيث‭ ‬ينقل‭ ‬كل‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الشيف‭ ‬اليوناني‭ ‬الشهير‭ ‬إلياس‭ ‬تاسيولاس،‭ ‬الضيوف‭ ‬إلى‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬المشمسة‭ ‬في‭ ‬سواحل‭ ‬اليونان،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬تجربة‭ ‬طعام‭ ‬فريدة‭ ‬وغامرة‭ ‬حقًا‭.‬

رحلة‭ ‬من‭ ‬النكهات‭ ‬والتجارب

مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مطعم‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬رحلة‭. ‬يقدم‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬والمكونات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اليونانية‭ ‬الوفيرة،‭ ‬ويمزج‭ ‬ببراعة‭ ‬بين‭ ‬الوصفات‭ ‬التقليدية‭ ‬والدقة‭ ‬المعاصرة‭. ‬كل‭ ‬طبق‭ ‬هو‭ ‬تكريم‭ ‬لنكهات‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬الغنية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بعناية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬تجربة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬أجواء‭ ‬المطعم‭ ‬بجاذبية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬المطبخ‭ ‬وبدقة‭ ‬لتجسد‭ ‬أناقة‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬مزيجاً‭ ‬سلساً‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والدفء‭.‬

علق‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العمرية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لتقديم‭ ‬لايرا‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المحلية‭ ‬السابقة،‭ ‬أردنا‭ ‬إنشاء‭ ‬مساحة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬طعامًا‭ ‬استثنائيًّا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تحكي‭ ‬أيضًا‭ ‬قصة‭ ‬ ‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬قصة‭ ‬يونانية‭. ‬تتردد‭ ‬الرحلة‭ ‬عبر‭ ‬اليونان‭ ‬وثقافتها‭ ‬وروح‭ ‬الضيافة‭ ‬مع‭ ‬شغف‭ ‬البحرين‭ ‬بالطعام‭ ‬الفاخر‭ ‬والمجتمع‭. ‬ونحن‭ ‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬لايرا‭ ‬سيصبح‭ ‬وجهة‭ ‬محبوبة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأرقى‭ ‬مأكولات‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬تمامًا‭ ‬كما‭ ‬رحبوا‭ ‬بحرارة‭ ‬بجميع‭ ‬مشاريعنا‭ ‬السابقة‭.‬

وجهة‭ ‬طهي‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحرين

يقع‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شاطئ‭ ‬مراسي‭ ‬الخلاب،‭ ‬ويضفي‭ ‬طبقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬غداءً‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬عشاءً‭ ‬أنيقًا،‭ ‬فإن‭ ‬أجواء‭ ‬لايرا‭ ‬الجذابة‭ ‬تسحر‭ ‬رواد‭ ‬المطعم،‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬مذاق‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تجمع‭ ‬بسلاسة‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والاسترخاء‭.‬

نبذة‭ ‬عن‭ ‬لايرا

يقدم‭ ‬لايرا‭ ‬تجربة‭ ‬طعام‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬مع‭ ‬تأثير‭ ‬يوناني‭ ‬قوي،‭ ‬ويمزج‭ ‬بين‭ ‬النكهات‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬لمسة‭ ‬عصرية‭ ‬لتناسب‭ ‬الذوق‭ ‬البحريني‭. ‬تتميز‭ ‬القائمة‭ ‬المتنوعة‭ ‬بالمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬الطازجة‭ ‬والمكونات‭ ‬الحرفية‭ ‬والأطباق‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬اليونان،‭ ‬وكلها‭ ‬تُقدم‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬أنيق‭ ‬وترحيبي‭. ‬ولتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬وتوفير‭ ‬الراحة‭ ‬للضيوف‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬ركن‭ ‬السيارات‭.‬

تاريخ‭ ‬الافتتاح

افتتح‭ ‬مطعم‭ ‬لايرا‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

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