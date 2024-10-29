محافظات المملكة تشارك في مبادرة ((أسبوع الشجرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، فقد قام السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بزراعة عدد من الشتلات والنبتات الزراعية على ممشى ساحل البسيتين، فيما قام الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بزراعة عدد من الأشجار في ممشى سترة، كما قام السيد علي عبدالحسين العصفور بزراعة شتلات في ممشى مدينة حمد، وقام العميد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية بزراعة عدد من الشتلات بمدينة خليفة، حيث شارك في الفعاليات عدد من المسؤولين والموظفين.
ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير، التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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