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وزير شؤون الدفاع يستقبل مدير القضاء العسكري الأردني

10/29/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬القاضي‭ ‬أحمد‭ ‬طلعت‭ ‬شحالتوغ‭ ‬مدير‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بمدير‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

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