وزير شؤون الدفاع يستقبل مدير القضاء العسكري الأردني

وزير شؤون الدفاع يستقبل مدير القضاء العسكري الأردني
التاريخ
10/29/2024 7:27:49 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، العميد الركن القاضي أحمد طلعت شحالتوغ مدير القضاء العسكري بالقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك صباح أمس.
ورحب وزير شؤون الدفاع بمدير القضاء العسكري بالقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
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