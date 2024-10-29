القائد العام يستقبل فوزي أحمد كانو

القائد العام يستقبل فوزي أحمد كانو
التاريخ
10/29/2024 7:27:48 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، السيد فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وذلك صباح أمس. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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