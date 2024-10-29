رويال البحرين يتألق في جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء ابراهيم
حقق مستشفى رويال البحرين مؤخرًا إنجازا جديدا واحتل المركز الثاني في فئة قطاع الرعاية الصحية في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2024، حيث يأتي هذا التكريم ليُبرز التزام المستشفى الثابت بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتميز في خدمات الرعاية الصحية.
تُعتبر الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة المنصة الأبرز والأكثر موثوقية في الترويج لممارسات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المنطقة، وتسلط الضوء على المؤسسات التي تقدم نماذج ملهمة في هذا المجال. وقد حظي مستشفى رويال البحرين بتقدير رسمي على جهوده البارزة في دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، مع تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتعزيز رفاهية المجتمع باستمرار.
وقد قام بتمثيل مستشفى رويال البحرين خلال الحدث كل من الدكتور شريف محمد سعد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث، والسيد جاكوب توماس، العضو المنتدب للمجموعة، والدكتور أحمد الراشد، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية في كيمز هيلث البحرين، والسيد بارتوش بالاف، رئيس تطوير الأعمال في كيمز هيلث، والسيدة راغافي داموداران، مسؤول أنظمة الجودة والبيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة في مستشفى رويال البحرين.
وبهذه المناسبة، عبر الدكتور شريف محمد سعد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمزهيلث، عن فخره بتكريم مستشفى رويال البحرين، قائلا: «يُبرز هذا التكريم التزامنا بإدماج الاستدامة في نموذج الرعاية الصحية لدينا. نحن فخورون بهذه المناسبة التي تعكس جهود فريق العمل لدينا والتزامنا بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي».
بدوره، قال السيد جاكوب توماس، العضو المنتدب لمجموعة كيمز هيلث: «نحن فخورون في مستشفى رويال البحرين بحصولنا على هذا التكريم في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بدمج الاستدامة في خدمات الرعاية الصحية لدينا، وضمان تقديم رعاية عالية الجودة بينما نساهم أيضًا في رفاهية مجتمعاتنا والبيئة».
تجدر الإشارة إلى أن مبادرات الاستدامة في مستشفى رويال البحرين تتضمن تقليل البصمة البيئية من خلال برامج إدارة النفايات والحفاظ على الطاقة، وتوسيع جهود التواصل المجتمعي، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية. وتتماشى هذه البرامج مع الأهداف الشاملة لمستشفى رويال البحرين في المساهمة في الاستدامة الاقتصادية لمملكة البحرين وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة.
وبينما يواصل مستشفى رويال البحرين تحقيق المزيد من النمو، يأتي هذا الإنجاز في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة ليقدم دافعًا لتعزيز التزامه بأهداف البيئة والمجتمع والحوكمة، مما يضمن أن تبقى الرعاية الصحية المستدامة ضمن أهم أولوياته.
كلمات دالة
MENAFN29102024000055011008ID1108831495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.