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رويال البحرين يتألق في جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دبي

10/29/2024 7:27:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬ابراهيم‭ ‬


حقق‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬العربية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬ليُبرز‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬الثابت‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

تُعتبر‭ ‬الجائزة‭ ‬العربية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستدامة‭ ‬المنصة‭ ‬الأبرز‭ ‬والأكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لممارسات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬نماذج‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬بتقدير‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬عملياته،‭ ‬مع‭ ‬تحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬وتعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬باستمرار‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بتمثيل‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث،‭ ‬والسيد‭ ‬جاكوب‭ ‬توماس،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الراشد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬بارتوش‭ ‬بالاف،‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث،‭ ‬والسيدة‭ ‬راغافي‭ ‬داموداران،‭ ‬مسؤول‭ ‬أنظمة‭ ‬الجودة‭ ‬والبيئة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬كيمزهيلث،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتكريم‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬التزامنا‭ ‬بإدماج‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لدينا‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أثر‭ ‬بيئي‭ ‬واجتماعي‭ ‬إيجابي‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬جاكوب‭ ‬توماس،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬العربية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستدامة‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بدمج‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لدينا،‭ ‬وضمان‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بينما‭ ‬نساهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬رفاهية‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬والبيئة‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬تتضمن‭ ‬تقليل‭ ‬البصمة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬جهود‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الوقائية‭. ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الشاملة‭ ‬لمستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ومرونة‭.‬

وبينما‭ ‬يواصل‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو،‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬العربية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستدامة‭ ‬ليقدم‭ ‬دافعًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التزامه‭ ‬بأهداف‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والحوكمة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬أولوياته‭.‬

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