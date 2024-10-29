مذكرة تفاهم لبناء جامع بمدينة حمد ومسجد بمنطقة الرفاع الشمالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة،‭ ‬مثمناً‭ ‬المبادرة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬المحسن‭ ‬الوجيه‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البسام،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أنْ‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬حسناته،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬جميع‭ ‬المحسنين‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد،‭ ‬وما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬راسخ‭ ‬واستشعار‭ ‬للمسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬دينهم‭ ‬ووطنهم‭ ‬ومجتمعهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنَّ‭ ‬تلك‭ ‬الإسهامات‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬الهاجري،‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬يأتي‭ ‬تفعيلاً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المسجد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وتثقيف‭ ‬الناس‭ ‬بأمور‭ ‬دينهم‭ ‬ودنياهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭ ‬المسلمة‭ ‬المتزنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسجد‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬مركزا‭ ‬دينيا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مثمنا‭ ‬عاليا‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‭.‬

وذكر‭ ‬د‭. ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لمشروع‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬تبلغ‭ ‬10515‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ويتكون‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬مصلى‭ ‬للرجال‭ ‬وآخر‭ ‬للنساء‭ ‬ودورات‭ ‬مياه‭ ‬ومياضئ‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬يتسع‭ ‬لعدد‭ ‬1500‭ ‬مصلٍ‭ ‬ومصلية‭ ‬وسكن‭ ‬للإمام‭ ‬وآخر‭ ‬للمؤذن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬وقفية‭ ‬يخصص‭ ‬ريعها‭ ‬لصيانة‭ ‬وإدارة‭ ‬المسجد،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيوفر‭ ‬لسكان‭ ‬المنطقة‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬أداء‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬راحة‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وواصل‭ ‬د‭.‬الهاجري‭ ‬قائلا‭: ‬أما‭

‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬مسجد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشمالي‭ ‬فمساحة‭ ‬الأرض‭ ‬تبلغ‭ ‬8810‭ ‬أمتار‭ ‬مربعة،‭ ‬ويتكون‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬مصلى‭ ‬للرجال‭ ‬وآخر‭ ‬للنساء‭ ‬يتسع‭ ‬لعدد‭ ‬1600‭ ‬مصل‭ ‬ومصلية،‭ ‬ودورات‭ ‬مياه‭ ‬ومياضئ‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬وسكن‭ ‬للإمام‭ ‬وآخر‭ ‬للمؤذن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬بأن‭ ‬كلا‭ ‬المشروعين‭ ‬يتسمان‭ ‬بالبناء‭ ‬الهندسي‭ ‬والتصميم‭ ‬الفني‭ ‬وعمارة‭ ‬المسجد‭ ‬بالطابع‭ ‬البحريني‭ ‬التقليدي،‭ ‬الذي‭ ‬يلائم‭ ‬الروح‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬لمساته‭. ‬ويتميزان‭ ‬بتصميم‭ ‬مستمد‭ ‬من‭ ‬العمارة‭ ‬البحرينية‭ ‬التراثية‭ ‬العريقة،‭ ‬ومزيّنة‭ ‬بزخارف‭ ‬بسيطة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬فن‭ ‬العمارة‭ ‬البحرينية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الأصيلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المحسن‭ ‬الكريم‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬البسام،‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬العبادة،‭ ‬لما‭ ‬للمساجد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمع‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬والوحدة‭ ‬والتكافل‭ ‬والبناء،‭ ‬وإسهامه‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة‭. ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مشهودة‭ ‬ومشكورة‭ ‬ودور‭ ‬فاعل‭ ‬وبارز‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬المساجد‭ ‬وتنمية‭ ‬الأوقاف‭ ‬والقيام‭ ‬عليها‭ ‬لتحقيق‭ ‬رسالتها‭ ‬السامية،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬الأجر‭ ‬والمثوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتكامل‭.‬

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