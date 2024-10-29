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وزير المالية يلتقي وزير المالية بالجمهورية التركية

10/29/2024 7:27:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقاتٍ‭ ‬متميزة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصةً‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬محمد‭ ‬شيمشك‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬والمالية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

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