وزير المالية يلتقي وزير المالية بالجمهورية التركية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية تركيا الشقيقة من علاقاتٍ متميزة أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً المجالين المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقائه محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية الشقيقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث استعرض علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أهمية مواصلة الدفع بالعلاقات القائمة نحو آفاق أرحب بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
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