وزير المالية يلتقي وزير المالية بالجمهورية التركية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬محمد‭ ‬شيمشك‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬والمالية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

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