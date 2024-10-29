وزير المالية يلتقي نظيره السعودي ويؤكد عمق العلاقات التاريخية وما تشهده من تطور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ما تشهده مسارات العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدمٍ وتطورٍ مستمر على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشار إلى ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، من مساعٍ مستمرة لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو فضاءاتٍ أشمل.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، الاستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، في إطار ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، حيث استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. مشيداً بما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة من أجل إنجاح هذا المنتدى الذي يضم عدداً من الخبرات الإقليمية والدولية لوضع الحلول لأبرز القضايا والتحديات الاقتصادية العالمية.
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