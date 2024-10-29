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وزير المالية يلتقي نظيره السعودي ويؤكد عمق العلاقات التاريخية وما تشهده من تطور

10/29/2024 7:27:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬مساعٍ‭ ‬مستمرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬فضاءاتٍ‭ ‬أشمل‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس،‭ ‬الاستاذ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فاضل‭ ‬الإبراهيم‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬لأبرز‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭. ‬

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