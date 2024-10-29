وزير المالية يلتقي نظيره السعودي ويؤكد عمق العلاقات التاريخية وما تشهده من تطور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس،‭ ‬الاستاذ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فاضل‭ ‬الإبراهيم‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬لأبرز‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭. ‬

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