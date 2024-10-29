ماكرون يجدد أمام برلمان المغرب دعم ((سيادة)) المملكة على الصحراء الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرباط‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬المغربي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لسيادة‮»‬‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬ووعد‭ ‬باستثمارات‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه،‭ ‬غداة‭ ‬إبرام‭ ‬البلدين‭ ‬عقودا‭ ‬بقيمة‭ ‬تناهز‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬أعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬أمامكم،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفرنسا‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬يندرجان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية‮»‬،‭ ‬ليعقب‭ ‬البرلمانيون‭ ‬بالتصفيق‭ ‬الحار‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أقولها‭ ‬أيضا‭ ‬بكل‭ ‬قوة،‭ ‬الفاعلون‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬وشركاتنا‭ ‬سوف‭ ‬يرافقون‭ ‬تنمية‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬استثمارات‭ ‬ومبادرات‭ ‬دائمة‭ ‬وتضامنية‭ ‬لصالح‭ ‬سكانها‮»‬‭. ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬الموقف،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬لماكرون‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬للملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو،‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬الحليفين‭ ‬التاريخيين‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬الحادة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ضغط‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬لتحذو‭ ‬حذو‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬اعترافها‭ ‬بسيادة‭ ‬الرباط‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭. ‬

لكنّ‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬خصّ‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجزائر‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬بينما‭ ‬قطعت‭ ‬الأخيرة‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قد‭ ‬زادَت‭ ‬من‭ ‬توتّر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرباط‭ ‬وباريس‭. ‬وتشكل‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬المستعمرة‭ ‬الإسبانية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬الأقاليم‭ ‬غير‭ ‬المتمتعة‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‮»‬،‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭. ‬

وقال‭ ‬ماكرون،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الاثنين‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬للرباط‭ ‬إن‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬عدائيا‭ ‬تجاه‭ ‬أحد‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬يتيح‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬بيننا،‭ ‬وأيضا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬جهوي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الجزائر‭ ‬قد‭ ‬أعربت‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬المؤيد‭ ‬للمغرب،‭ ‬واستدعت‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬للتشاور‭. ‬ووصف‭ ‬ماكرون‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬متجذر‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يحترم‭ ‬الواقع‭ ‬ومتطلع‭ ‬للمستقبل‮»‬،‭ ‬معلنا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بتفعيله‭ ‬لمرافقة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رشيد‭ ‬طالبي‭ ‬علمي‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬التاريخي‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬للبرلمان‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬الرشيد،‭ ‬وهو‭ ‬صحراوي‭ ‬وحدوي،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬لحظة‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التطور‭ ‬الإيجابي‭ ‬للحل‭ ‬النهائي‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬الرهان‭ ‬الأساس‭ ‬لتطبيع‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬فرنسا،‭ ‬العضو‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬قرارات‭ ‬سنوية‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬جدد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬دعوة‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬المفاوضات‮»‬‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬‮«‬دائم‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬الطرفين‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬المغرب‭ ‬يشترط‭ ‬التفاوض‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭. ‬فيما‭ ‬تعارض‭ ‬الجزائر‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نظّمها‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬السابق‭ ‬الألماني‭ ‬هورست‭ ‬كولر‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إحرازه‭ ‬نتائج‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬دعا‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمانيين‭ ‬المغاربة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬طبيعي‭ ‬وسلس‮»‬‭ ‬يحقق‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬أوضح‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬مسألة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭. ‬وتحظى‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬لدى‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬إذ‭ ‬يريد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬نهجا‭ ‬صارما‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬دفع‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬مواطنين‭ ‬أوقِفوا‭ ‬لإقامتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬نظاميّة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬