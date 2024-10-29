البحرين الإسلامي (Bisb) يتبنى مبادرات هادفة دعما للنساء في شهر التوعية بسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعاونت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬وجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬قدمتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬مروة‭ ‬المسليماني‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام،‭ ‬تناولت‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الفحوص‭ ‬الدورية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المعرفة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬باقات‭ ‬فحص‭ ‬واستشارة‭ ‬لزبائنه‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬السنوي‭ ‬الدوري‭ ‬المجاني‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬لموظفاته‭ ‬وذلك‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭. ‬ويؤمن‭ ‬البنك‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬موظفيه‭ ‬والمجتمع‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬توعوية‭ ‬ورعاية‭ ‬صحية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تأمين‭ ‬مستقبل‭ ‬صحي‭ ‬مشرق‭. ‬كما‭ ‬يلتزم‭ ‬البنك‭ ‬بصحة‭ ‬المرأة‭ ‬بما‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬مساعيه‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬الوقائي‭. ‬وعليه،‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬لتنمية‭ ‬ثقافة‭ ‬الصحة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬داخل‭ ‬البنك‭ ‬وبين‭ ‬المجتمع‭.‬

ولطالما‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬موظفيه،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية‭ ‬للمرأة‭. ‬لذا،‭ ‬تركز‭ ‬السياسات‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التوعوية‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬فحوصات‭ ‬مجانية‭ ‬للموظفات‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭.‬