البحرين الإسلامي (Bisb) يتبنى مبادرات هادفة دعما للنساء في شهر التوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم بنك البحرين الإسلامي (BisB) ، المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، سلسلة من المبادرات المؤثرة على مدار شهر أكتوبر لزيادة الوعي حول سرطان الثدي، حيث تعاون البنك مع عدد من الشركاء لإطلاق العديد من الأنشطة الهادفة إلى تعريف الموظفات والعامة بشأن هذه القضية المهمة.
وتعاونت اللجنة الاجتماعية في بنك البحرين الإسلامي مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وجمعية مصارف البحرين لتنظيم محاضرة توعوية قدمتها الدكتورة مروة المسليماني من مستشفى السلام، تناولت أهمية الكشف المبكر وكيفية الوقاية من سرطان الثدي، حيث تم خلالها التشديد على أهمية الحفاظ على الفحوص الدورية وتوسيع نطاق المعرفة بسرطان الثدي. كما قدم بنك البحرين الإسلامي باقات فحص واستشارة لزبائنه من النساء طوال شهر أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مستشفى الإرسالية الأمريكية. هذا بالإضافة إلى الفحص الطبي السنوي الدوري المجاني الذي يقدمه البنك لموظفاته وذلك للوقاية من هذا المرض، الأمر الذي يؤكد مساعي البنك الرامية إلى توفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية. ويؤمن البنك بأهمية تمكين موظفيه والمجتمع عبر توفير فرص توعوية ورعاية صحية تصب في صالح تأمين مستقبل صحي مشرق. كما يلتزم البنك بصحة المرأة بما يُعزز من مساعيه للتركيز على المبادرات الهادفة من خلال الرعاية والدعم الوقائي. وعليه، تعكس هذه الجهود رؤية البنك لتنمية ثقافة الصحة والمسؤولية داخل البنك وبين المجتمع.
ولطالما حرص بنك البحرين الإسلامي على الاستثمار في صحة وسلامة موظفيه، مع التركيز بشكل خاص على دعم الصحة العقلية والجسدية للمرأة. لذا، تركز السياسات الداخلية على تعزيز التوعوية حول سرطان الثدي عن طريق تقديم فحوصات مجانية للموظفات بشكل سنوي خلال شهر التوعية.
MENAFN29102024000055011008ID1108831173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.