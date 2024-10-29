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تعديل تعريفات ومسميات في نظام تطبيق كود البناء السعودي

10/29/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4/ 1438 الذي تضمن تعديل تعريف ((اللجنة الوطنية)) الواردة في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي ((المركز)): المركز السعودي لكود البناء((.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة))تعد اللجنة الوطنية((؛ لتكون))يعد المركز((، وعبارة))وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة))؛ لتكون وزير البلديات والإسكان))، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).
بنك التنمية الاجتماعية
وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث رأى عضو مجلس الشورى الأمير فهد بن سعد بن فيصل توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم البنك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي لتحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي شأن متصل ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام، حيث دعا عضو مجلس الشورى فضل البوعينين البنك إلى تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية.

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