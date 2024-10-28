الشوفان والشعير ينقصان الوزن

(MENAFN
- Al Watan)
كشف موقع ((sciencealert)) عن دراسة حديثة أجريت على الفئران؛ أفادت بأن الألياف الغذائية ليست كلها مفيدة بنفس الدرجة، حيث أظهر نوع الألياف الموجود بوفرة في الشوفان والشعير، والذي يسمى بيتا جلوكان، قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في إنقاص الوزن بين الفئران التي تتغذى على نظام غذائي عالي الدهون.
ويقول الباحثون، في جامعة
أريزونا وجامعة فيينا، إن هذا النوع هو الوحيد بين أنواع الألياف، التي اختبروها، قللت من محتوى الدهون لدى الفأر، وأنقصت وزن الجسم في غضون 18 أسبوعا.
أما الألياف الأخرى مثل دكسترين القمح والبكتين والنشا المقاوم والسليلوز، فلم يكن لها مثل هذا التأثير، على الرغم من تغيير تكوين ميكروبيوم الفأر بشكل كبير مقارنة بالفئران التي تتغذى على مكملات خالية من الألياف.
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