Tuesday, 29 October 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشوفان والشعير ينقصان الوزن

10/28/2024 11:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف موقع ((sciencealert)) عن دراسة حديثة أجريت على الفئران؛ أفادت بأن الألياف الغذائية ليست كلها مفيدة بنفس الدرجة، حيث أظهر نوع الألياف الموجود بوفرة في الشوفان والشعير، والذي يسمى بيتا جلوكان، قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في إنقاص الوزن بين الفئران التي تتغذى على نظام غذائي عالي الدهون.
ويقول الباحثون، في جامعة أريزونا وجامعة فيينا، إن هذا النوع هو الوحيد بين أنواع الألياف، التي اختبروها، قللت من محتوى الدهون لدى الفأر، وأنقصت وزن الجسم في غضون 18 أسبوعا.
أما الألياف الأخرى مثل دكسترين القمح والبكتين والنشا المقاوم والسليلوز، فلم يكن لها مثل هذا التأثير، على الرغم من تغيير تكوين ميكروبيوم الفأر بشكل كبير مقارنة بالفئران التي تتغذى على مكملات خالية من الألياف.

MENAFN28102024000089011017ID1108827105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث