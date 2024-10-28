Tuesday, 29 October 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق عملية لترقب المهاجمين في تشاد

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الرئاسة التشادية أن مسلحين مجهولين قتلوا 40 جنديًا على الأقل خلال هجوم على قاعدة عسكرية في غرب البلاد. وزار الرئيس محمد ديبي إتنو القاعدة في باركارام، وهي جزيرة في منطقة بحيرة تشاد، في ساعة مبكرة من الصباح وأعلن عن إطلاق عملية عسكرية لتعقب المهاجمين، بحسب بيان من الرئاسة، وتخوض تشاد صراعًا طويلا مع التمرد في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
ولم يعرف على الفور من يقف وراء الهجوم الأخير، لكن الحكومة ألقت اللوم في الهجمات السابقة في المنطقة على جماعة بوكو حرام المسلحة.
وفي مارس، أسفر هجوم ألقت الحكومة باللوم فيه على جماعة بوكو حرام عن مقتل سبعة جنود، مما أثار مخاوف من اندلاع أعمال عنف في منطقة بحيرة تشاد، بعد فترة من السلام عقب عملية ناجحة أطلقها الجيش التشادي في عام 2020 لتدمير قواعد الجماعة المتطرفة هناك، وأعيد فتح المدارس والمساجد والكنائس وعادت المنظمات الإنسانية.
وكانت تشاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة، تعاني من اضطرابات سياسية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن فوز ديبي إتنو، وكان قد قاد البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده في عام 2021.

MENAFN28102024000089011017ID1108827080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث