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الاحتلال ينذر سكان صور اللبنانية بـإخلاء فوري

10/28/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان منطقة صور جنوب لبنان "بالإخلاء فورا" قبيل مهاجمتها، والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن اتحاد بلديات صور تلقى اتصالا تهديديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء بعض الشوارع والأماكن في مدينة صور، وعليه أوعز إلى من تبقى في المدينة عبر مكبرات للصوت بضرورة إخلاء هذه المناطق ما خلق حالة من الهلع والذعر.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال في منشور على منصة "إكس": "بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان، وتحديدا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري، عليكم الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة والتوجه إلى شمال نهر الأولي".

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