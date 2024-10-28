صندوق النقد يدق ناقوس الخطر بشأن الديون والنمو وحرب غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس بعد أن تناولت أبرز القضايا العالمية سواء التي تخص الاقتصاد العالمي أو اقتصادات الشرق الأوسط وأقاليم العالم.

ورغم إبقاء صندوق النقد على توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% خلال العام الجاري، فإنه خفض توقعاته لنمو بعض الاقتصادات المتقدمة في العالم، لكن رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصادات العالم) أسهم في تثبيت توقعات نمو السنة الحالية.

ويرجّح الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي من متوسط سنوي 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأدت الاضطرابات في إنتاج السلع الأساسية وشحنها، وخصوصًا النفط، لا سيما في الشرق الأوسط، والصراعات والاضطرابات المدنية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.

ويشهد البحر الأحمر هجمات من جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التي يقولون إنها متجهة إلى إسرائيل في توسع لتداعيات الحرب على قطاع غزة، وقد اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل السفن التابعة لدول شكلت تحالفا لضرب الحوثيين لثنيهم عن استهداف السفن.

ورفع الصندوق توقعات النمو لاقتصادات آسيا الناشئة، إذ عزز الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات النمو، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، لكن ثمة تحديًا مستمرًا يتمثل في شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية قد يعيق النمو في العديد من الاقتصادات.

الشرق الأوسط

خفض الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي توقعه لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% خلال 2024، نزولًا من 2.2% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي، لكنه رفع توقعه للنمو خلال العام المقبل إلى 4% من 3.9% كانت متوقعة.

توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 وإلى 4.6% في 2025.

رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات 4% في العام الحالي و5.1% في 2025.

رجح أن ينمو اقتصاد الجزائر 3.8% في السنة الحالية و3% في السنة المقبلة.

يتوقع أن ينمو اقتصاد العراق 0.1% في 2024 و4.1% في العام المقبل.

يتوقع أن ينمو اقتصاد قطر، وفق الصندوق، بنسبة 1.5% في 2024 و1.9% في السنة المقبلة.

قدر الصندوق أن ينكمش اقتصاد الكويت 2.7% في السنة الحالية ليتحول إلى النمو في السنة المقبلة بنسبة 3.3%.

سينمو اقتصاد سلطنة عمان، وفق الصندوق، بنسبة 1% في السنة الحالية و3.1% في السنة المقبلة.

توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد البحرين 3% في السنة الحالية و3.2% في السنة المقبلة.

توقعت المؤسسة الدولية أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% في 2024 و4.1% في السنة المقبلة.

وحسب التوقع، سينمو اقتصاد المغرب 2.8% في 2024 و3.6% في السنة المقبلة.

كما يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس 1.6% العام الحالي.

ويرجح الصندوق أن ينكمش اقتصاد السودان في السنة الحالية 20.3% لينمو في السنة التالية 8.3%.

ويتوقع أن ينمو اقتصاد الأردن 2.4% في السنة الحالية و2.9% في السنة المقبلة.

كما يتوقع أن ينمو اقتصاد موريتانيا 4.4% في العام الحالي و4.2% في العام المقبل.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفيه غورينشاس، في وقت سابق على الاجتماعات، إن التقدم في كبح التضخم كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة بينما سيستغرق الأمر وقتا أطول في دول منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء التي تواجه زيادات في الأسعار بأرقام في خانة العشرات.

وأضاف غورينشاس، في مؤتمر صحفي، أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة تتراجع لأن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة مدفوع بتحسن الإنتاجية وتوافر العمالة بسبب تدفق المهاجرين.

إسرائيل

خفض الصندوق خلال الاجتماعات المنتهية السبت توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.

ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسب ما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.

وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن ثم قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% في عام 2029.

الاقتصاد العالمي

دعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الجمعة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة بناء قدراتها المالية، مشيرة إلى أنه لا بد للبنوك المركزية من أن تفكر مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.

وأشارت في مؤتمر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أنه "في الأمد القريب، يتعين التركيز على الجانب المالي كأولوية فورية. فالاحتياطيات المالية استُنفدت، ومع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة".

وأضافت أن البنوك المركزية يتعين عليها "البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة وتراقب البيانات بعناية للتأكد من أنها "لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية".

وحذرت جورجيفا من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة تترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.

وقالت إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.

وفي سياق ذي صلة، توقع الصندوق قبيل الاجتماعات أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع؛ إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.

وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100% بحلول عام 2030.

ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كورونا.