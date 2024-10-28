إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم
التاريخ
10/28/2024 9:07:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم/PNN- أصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال محافظة طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة شاب (26 عاما) برصاص الاحتلال في القدم، أثناء وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
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