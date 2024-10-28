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إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم

10/28/2024 9:07:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال محافظة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة شاب (26 عاما) برصاص الاحتلال في القدم، أثناء وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.


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