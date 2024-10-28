مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قاطفي الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد أمين سر حركة "فتح" في كيسان أحمد غزال للوكالة الرسمية، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون، ورشقوهم بالحجارة في منطقة "واد جحار"، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعّدوا اعتداءاتهم المتكررة بحق قاطفي الزيتون في محافظة بيت لحم والمحافظات الأخرى.
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