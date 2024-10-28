مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قاطفي الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في كيسان أحمد غزال للوكالة الرسمية، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون، ورشقوهم بالحجارة في منطقة "واد جحار"، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعّدوا اعتداءاتهم المتكررة بحق قاطفي الزيتون في محافظة بيت لحم والمحافظات الأخرى.