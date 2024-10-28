محافظ الخليل يفتتح مديرية الخدمات الطبية العسكرية في مدينة يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - افتتح محافظ الخليل، خالد دودين، اليوم الاثنين، مديرية الخدمات الطبية العسكرية في مدينة يطا جنوب الخليل، وذلك بحضور مدير الخدمات الطبية في المحافظة العميد طبيب منتصر صوالي، ومدير شرطة المحافظة العميد ناصر أبو حناني، وأمين سر إقليم يطا وضواحيها نبيل أبو قبيطة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعسكرية ومدراء المؤسسات الحكومية.
وخلال كلمته، وصف المحافظ دودين هذا الافتتاح بالإنجاز المهم للقطاع العسكري في مدينة يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، مشيرًا إلى أهمية مدينة يطا، كونها تضم مسافر يطا، التي تعد واحدة من ثغور الوطن، ما يعزز صمود المواطنين وحمايتهم.
وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي استكمالاً لتطوير الخدمات الصحية في المحافظة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الصحية، منوهًا إلى أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، التي سبقها افتتاح مديرية مماثلة في مدينة دورا.
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