محافظ الخليل يفتتح مديرية الخدمات الطبية العسكرية في مدينة يطا

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - افتتح محافظ الخليل، خالد دودين، اليوم الاثنين، مديرية الخدمات الطبية العسكرية في مدينة يطا جنوب الخليل، وذلك بحضور مدير الخدمات الطبية في المحافظة العميد طبيب منتصر صوالي، ومدير شرطة المحافظة العميد ناصر أبو حناني، وأمين سر إقليم يطا وضواحيها نبيل أبو قبيطة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعسكرية ومدراء المؤسسات الحكومية.

وخلال كلمته، وصف المحافظ دودين هذا الافتتاح بالإنجاز المهم للقطاع العسكري في مدينة يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، مشيرًا إلى أهمية مدينة يطا، كونها تضم مسافر يطا، التي تعد واحدة من ثغور الوطن، ما يعزز صمود المواطنين وحمايتهم.

وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي استكمالاً لتطوير الخدمات الصحية في المحافظة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الصحية، منوهًا إلى أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، التي سبقها افتتاح مديرية مماثلة في مدينة دورا.