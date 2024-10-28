الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية في الجلمة شمال شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 إخطارا بوقف العمل في دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة غرب القرية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية على مساحة 20 دونما، على طول شارع الناصرة غرب القرية.
وأشار إلى أن تلك الدفيئات مقامة منذ سنوات، ومزروعة بالخضروات، منوها إلى أن قوات الاحتلال سلّمت أكثر من 150 إخطارا بوقف العمل خلال العام الماضي، كما أقدمت على هدم ثلاث دفيئات زراعية قبل أسبوعين في القرية.
MENAFN28102024000205011050ID1108824731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.