الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية في الجلمة شمال شرق جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 إخطارا بوقف العمل في دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة غرب القرية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية على مساحة 20 دونما، على طول شارع الناصرة غرب القرية.

وأشار إلى أن تلك الدفيئات مقامة منذ سنوات، ومزروعة بالخضروات، منوها إلى أن قوات الاحتلال سلّمت أكثر من 150 إخطارا بوقف العمل خلال العام الماضي، كما أقدمت على هدم ثلاث دفيئات زراعية قبل أسبوعين في القرية.