افتتاح مدرسة رام الله الأساسية المختلطة بمشاركة شخصيات رسمية ومجتمعية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - افتتحت وزارة والتعليم العالي وبلدية رام الله، اليوم الاثنين، مدرسة رام الله الأساسية المختلطة، بحضور رسمي ومشاركة شخصيات مجتمعية بارزة.

وشارك في حفل الافتتاح التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، إلى جانب ممثلين عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وطاقم البلدية، ومجلس أولياء أمور الطلبة، وعدد من المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن هذا الصرح العلمي يعكس إرادة الفلسطيني في التحدي والبناء، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع بلدية رام الله في تشييد المدارس وفق معايير حديثة لتلبية احتياجات المجتمع.

وتناول برهم في كلمته التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة والتعديات على المدارس في القدس والضفة، مؤكدًا عزم الوزارة على مواصلة بناء المدارس وتوفير التعليم رغم التحديات.

من جهتها، عبرت غنام عن إصرار المحافظة والجهات المعنية على المضي قدماً في مسيرة البناء رغم الصعوبات. وقالت: "إن افتتاح هذه المدرسة اليوم يمثل رمزاً للعزيمة الفلسطينية التي تتحدى الدمار والإبادة"، مشيدةً بجهود بلدية رام الله وكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، ومؤكدةً الاستمرار في زرع الأمل لجيل متعلم وواعٍ.

وأعرب قسيس عن فخره بإتمام هذا المشروع كجزء من رؤية البلدية في تطوير بيئة تعليمية نموذجية ومستدامة، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة في تعزيز البنية التحتية للمدارس بما يتماشى مع احتياجات النمو السكاني ومتطلبات الأجيال المقبلة.

واختتم المشاركون جولتهم داخل أروقة المدرسة، التي تضم خمسة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 2,900 متر مربع، وتحتوي على 15 غرفة صفية، ورياض أطفال، وقاعة متعددة الأغراض، وغرف مكتبة ومختبرات، ووحدات إدارية، إلى جانب ساحات خارجية وملاعب تضمن بيئة تعليمية متكاملة.