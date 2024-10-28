افتتاح مدرسة رام الله الأساسية المختلطة بمشاركة شخصيات رسمية ومجتمعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - افتتحت وزارة التربية
والتعليم العالي وبلدية رام الله، اليوم الاثنين، مدرسة رام الله الأساسية المختلطة، بحضور رسمي ومشاركة شخصيات مجتمعية بارزة.
وشارك في حفل الافتتاح وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، إلى جانب ممثلين عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وطاقم البلدية، ومجلس أولياء أمور الطلبة، وعدد من المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن هذا الصرح العلمي يعكس إرادة الفلسطيني في التحدي والبناء، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع بلدية رام الله في تشييد المدارس وفق معايير حديثة لتلبية احتياجات المجتمع.
وتناول برهم في كلمته التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة والتعديات على المدارس في القدس والضفة، مؤكدًا عزم الوزارة على مواصلة بناء المدارس وتوفير التعليم رغم التحديات.
من جهتها، عبرت غنام عن إصرار المحافظة والجهات المعنية على المضي قدماً في مسيرة البناء رغم الصعوبات. وقالت: "إن افتتاح هذه المدرسة اليوم يمثل رمزاً للعزيمة الفلسطينية التي تتحدى الدمار والإبادة"، مشيدةً بجهود بلدية رام الله وكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، ومؤكدةً الاستمرار في زرع الأمل لجيل متعلم وواعٍ.
وأعرب قسيس عن فخره بإتمام هذا المشروع كجزء من رؤية البلدية في تطوير بيئة تعليمية نموذجية ومستدامة، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة في تعزيز البنية التحتية للمدارس بما يتماشى مع احتياجات النمو السكاني ومتطلبات الأجيال المقبلة.
واختتم المشاركون جولتهم داخل أروقة المدرسة، التي تضم خمسة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 2,900 متر مربع، وتحتوي على 15 غرفة صفية، ورياض أطفال، وقاعة متعددة الأغراض، وغرف مكتبة ومختبرات، ووحدات إدارية، إلى جانب ساحات خارجية وملاعب تضمن بيئة تعليمية متكاملة.
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