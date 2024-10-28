فتوح يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا مررت الكنيست قانون قطع العلاقات مع الأونروا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في حال إقرار الكنيست الإسرائيلية تشريعا ينص على قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد فتوح أن تمرير هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمخيمات الفلسطينية في الخارج.

وأشار فتوح إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة إسرائيلية تستهدف تفكيك الأونروا، سعياً إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية. كما تهدف، بحسب فتوح، إلى عرقلة الجهود الإنسانية للأونروا في فلسطين، وزيادة المعاناة والكوارث الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وشدد فتوح على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التطورات، من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، مؤكداً أنه إذا استمرت هذه الانتهاكات دون تدخل جدي، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيصبح خطوة واجبة لحماية حقوق اللاجئين وضمان احترام قرارات المنظمة الدولية.