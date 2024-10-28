إسبانيا: فلسطين ولبنان تعيشان منذ عام تراجيديا تهدد استقرار المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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برشلونة / PNN - قال وزير
خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ عام "تراجيديا تهدد استقرار منطقة دول البحر الأبيض المتوسط جراء العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.
وقال ألباريس: "غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ نحو عام تراجيديا تهدد استقرار المنطقة المتوسطية".
وفي إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، تحدث ألباريس عن السعي "لتعزيز قوات حفظ السلام اليونيفيل التي تتعرض لتهديدات، وتعاني من عدم تطبيق القوانين الدولية، فيما قرارات محكمة العدل الدولية التي لا تطبّق ولا يُعتدّ بها".
من جانبه، ذكّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن "الاتحاد الأوروبي طالب بوقف دورات الفعل ورد الفعل في فلسطين ولبنان واليمن".
كما أكد مطالبة الاتحاد "بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وأدان ضربات جيشها ضد قوات اليونيفيل".
وأضاف بوريل: "نعبر عن قلقنا والتزامنا بممارسة مزيد من الضغط لإنهاء الوضع الدراماتيكي في غزة، حيث الأزمة الإنسانية الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية".
ويترأس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع بوريل، أعمال المنتدى.
وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27
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