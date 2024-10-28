إسبانيا: فلسطين ولبنان تعيشان منذ عام تراجيديا تهدد استقرار المنطقة

MENAFN - Palestine News ) برشلونة / PNN - قال خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ عام "تراجيديا تهدد استقرار منطقة دول البحر الأبيض المتوسط جراء العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول "‫الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقال ألباريس: "غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ نحو عام تراجيديا تهدد استقرار المنطقة المتوسطية".

وفي إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، تحدث ألباريس عن السعي "لتعزيز قوات حفظ السلام اليونيفيل التي تتعرض لتهديدات، وتعاني من عدم تطبيق القوانين الدولية، فيما قرارات محكمة العدل الدولية التي لا تطبّق ولا يُعتدّ بها".

من جانبه، ذكّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن "الاتحاد الأوروبي طالب بوقف دورات الفعل ورد الفعل في فلسطين ولبنان واليمن".

كما أكد مطالبة الاتحاد "بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وأدان ضربات جيشها ضد قوات اليونيفيل".

وأضاف بوريل: "نعبر عن قلقنا والتزامنا بممارسة مزيد من الضغط لإنهاء الوضع الدراماتيكي في غزة، حيث الأزمة الإنسانية الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية".

ويترأس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع بوريل، أعمال المنتدى.

وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27