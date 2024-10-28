حمادة يثمن قرارات الحكومة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز الاقتصاد

أشاد رئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، بالقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع السياحة العلاجية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها.



وأكد حمادة في بيان صحفي اليوم أن هذه القرارات تأتي في وقت حرج لتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن تحسين الإجراءات سيسهل على المرضى والزوار اتخاذ قرارهم بزيارة المملكة للعلاج.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت قررا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.



وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.



وأوضح حمادة أن هذا التطور سيؤدي إلى زيادة عدد الزوار، مما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.



واكد حمادة ان تطوير السياحة العلاجية يلعب دورا مثمرا في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية للإقتصاد الوطني.



وتوقع حمادة أن تساهم هذه الخطوات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قطاع الفنادق والمطاعم نتيجة لوصول المزيد من الزوار، مما سيزيد من الطلب على الخدمات الغذائية والإقامة.



واوضح أن الإجراءات تساهم أيضا في تنشيط قطاع النقل مع تزايد عدد الزوار، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين من خلال النمو الذي ينعكس على السياحة العلاجية بالمملكة بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من سلة العملات الاجنبية.



ودعا حمادة جميع المعنيين في القطاعات الصحية والسياحية إلى التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العلاجية العالمية.



وشدد حمادة على ضرورة المضي قدما في تقديم المزيد من التسهيلات والتوسع بالإجراءات التي تسهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي وبما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور الأردن وجهة عالمية.



ولفت الى أن حجم مساهمة السياحة العلاجية في الناتج المحلي تبلغ نحو 4 %؛ فيما يقدر حجم مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بـ15 %.