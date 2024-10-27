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أضرارها خطيرة.. هكذا تحمي أذنيك من سماعات الرأس

10/27/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- رغم أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة معظم الناس في الوقت الحاضر، إلا أن خبراء الصحة لهم رأي آخر بشأن سماعات الرأس ومدى تأثيرها على صحة الأذن. فيؤكد الخبراء أن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية قد تصل في مرحلة ما إلى فقدان السمع كلياً.
يعد الاستماع إلى الصوت العالي باستمرار عبر السماعات مسببا رئيسيا لتلف الخلايا الحساسة داخل الأذن، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع بشكل تدريجي.
وقد تشعر أيضا بطنين مستمر نتيجة التعرض للضوضاء المرتفعة، كما أن السماعات يمكن أن تتسبب في احتباس الشمع والرطوبة، ما يزيد من خطر الالتهابات.
وبهذا الصدد، ينصح الخبراء بانتهاج خطوات فعالة لحماية أذنيك تتطلب استخدام السماعات بذكاء كالآتي:
- اضبط مستوى الصوت: عليك التأكد من أن مستوى الصوت مريح، بحيث لا يتجاوز 60 % من الحد الأقصى، ما يتيح لك سماع الأصوات المحيطة.
- تجنب الاستخدام الطويل: خذ فترات راحة منتظمة بعد استخدام السماعات لمدة ساعة، فهذا يقلل من الضغط على الأذن.
- استخدم سماعات عالية الجودة: السماعات الجيدة توفر عزلا صوتيا، ما يقلل من الحاجة إلى رفع الصوت.
- لا تضع السماعات أثناء النوم: ثبت أن استخدام السماعات أثناء النوم قد يزيد من خطر إصابة الأذن بالتهابات.
إرشادات خاصة للأطفال
وللحفاظ على سمع الأطفال، من الأفضل تحديد وقت استخدامهم السماعات بمعدل قصير ومراقبة مستوى الصوت، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الأخرى يعد خيارا مثاليا. ويؤكد خبراء الصحة أن اتباع هذه الإرشادات سيسهم في حماية سمعك وصحة أذنيك على المدى البعيد.-(العربية نت)

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