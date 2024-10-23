عدوان أميركي بريطاني يستهدف الحديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت مقاتلات حربية
تابعة للقوات الأميركية والبريطانية، مساء الأربعاء، بغارتين جويتين، مواقع عسكرية
تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن، وفق إعلام الحوثيين.
وذكرت قناة "المسيرة"
التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن "الطيران الأميركي
والبريطاني نفذ غارتين وقعتا في مطار الحديدة الدولي".
ولم تتضح بعد النتائج
التي نجمت عن الغارتين، والخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلّفتهما.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، يستهدف الحوثيون
بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن
والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط؛ وذلك "تضامنا مع غزة" التي
تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع.
وتقود أميركا
وبريطانيا، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تحالفًا دوليًا، للحدّ مما تصفه بأنه "هجمات وتهديدات الحوثيين
للملاحة الدولية".
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