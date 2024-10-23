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عدوان أميركي بريطاني يستهدف الحديدة

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت مقاتلات حربية تابعة للقوات الأميركية والبريطانية، مساء الأربعاء، بغارتين جويتين، مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن، وفق إعلام الحوثيين.
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن "الطيران الأميركي والبريطاني نفذ غارتين وقعتا في مطار الحديدة الدولي".

ولم تتضح بعد النتائج التي نجمت عن الغارتين، والخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلّفتهما.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط؛ وذلك "تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع.

وتقود أميركا وبريطانيا، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تحالفًا دوليًا، للحدّ مما تصفه بأنه "هجمات وتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية".


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