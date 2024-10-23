الاتحاد يتجه لفسخ عقد مدافعه

(MENAFN
- Al Watan)
دخل
مدافع الاتحاد البرازيلي لويز فيليبي في مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وكان فيليبي ذو الأصول الإيطالية مرشحا للرحيل عن العميد قبل بداية الموسم الحالي، لكنه استمر رغم التعاقدات التي أبرمها النادي.
وبحسب مصادر فإن فيليبي يتفاوض مع إدارة الاتحاد حول إنهاء العقد والرحيل بشكل مجاني عن النادي.
ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاق رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت المصادر.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته عن حسابات المدرب الفرنسي لوران بلان الذي يعتمد على المدافع البرتغالي دانييلو بيريرا وكذلك الألباني ماريو ميتاي وعبدالإله العمري وسعد الموسى.
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