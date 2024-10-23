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الاتحاد يتجه لفسخ عقد مدافعه

10/23/2024 11:24:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل مدافع الاتحاد البرازيلي لويز فيليبي في مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وكان فيليبي ذو الأصول الإيطالية مرشحا للرحيل عن العميد قبل بداية الموسم الحالي، لكنه استمر رغم التعاقدات التي أبرمها النادي.
وبحسب مصادر فإن فيليبي يتفاوض مع إدارة الاتحاد حول إنهاء العقد والرحيل بشكل مجاني عن النادي.
ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاق رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت المصادر.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته عن حسابات المدرب الفرنسي لوران بلان الذي يعتمد على المدافع البرتغالي دانييلو بيريرا وكذلك الألباني ماريو ميتاي وعبدالإله العمري وسعد الموسى.

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