محمد حسين مراقبا لمباراة دهوك وأهلي صنعاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسند اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، مهمة مراقبة مباراة ناديي دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني، ضمن الجولة الأولى لبطولة الأندية الخليجية 2024-2025، إلى المراقب البحريني محمد حسين رئيس قسم المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة القدم.
وأقيمت المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024 في أربيل بالعراق.
وأشرف محمد حسين على مراقبة لمباراة المذكورة التي تُعد افتتاحية الجولة الأولى لخليجية الأندية.
ويُعد وجود المراقب البحريني محمد حسين في المباراة انعكاسا لكفاءة الكوادر الكروية البحرينية، والثقة التي يحظون بها على جميع المستويات، توافقًا مع توجهات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم في تشجيع وتحفيز الكفاءات البحرينية لتمثيل المملكة خير تمثيل بمختلف المحافل.
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