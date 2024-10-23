محمد حسين مراقبا لمباراة دهوك وأهلي صنعاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسند‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مهمة‭ ‬مراقبة‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬دهوك‭ ‬العراقي‭ ‬وأهلي‭ ‬صنعاء‭ ‬اليمني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الخليجية‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬إلى‭ ‬المراقب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬بالعراق‭.‬

وأشرف‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬لمباراة‭ ‬المذكورة‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬افتتاحية‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لخليجية‭ ‬الأندية‭.‬

ويُعد‭ ‬وجود‭ ‬المراقب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬انعكاسا‭ ‬لكفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الكروية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬يحظون‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬توافقًا‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافل‭.‬