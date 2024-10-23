تكليف خليجي لمقيم الحكام صلاح العباسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كلف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم صلاح العباسي، بتقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني، ضمن الجولة الأولى لبطولة الأندية الخليجية 2024 -2025.
وأقيمت المباراة الثلاثاء 23 أكتوبر 2024 في أربيل بالعراق، وأشرف صلاح العباسي على تقييم طاقم تحكيم قطري مكون من حكم الساحة محمد الشمري، المساعد الأول جمعة البورشيد، المساعد الثاني زاهي الشمري الحكم الرابع عبدالهادي الرويلي، حكم الفيديو عبدالرحمن الجاسم ومساعد حكم الفيديو فيصل الشمري.
ويأتي التكليف الخليجي لعضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم صلاح العباسي تأكيدًا على النجاحات المتواصلة التي تحققها الكوادر التحكيمية البحرينية عبر الحضور في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة.
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