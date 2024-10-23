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تكليف خليجي لمقيم الحكام صلاح العباسي

10/23/2024 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬كلف‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صلاح‭ ‬العباسي،‭ ‬بتقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬دهوك‭ ‬العراقي‭ ‬وأهلي‭ ‬صنعاء‭ ‬اليمني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الخليجية‭ ‬2024‭ -‬2025‭.‬

وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬بالعراق،‭ ‬وأشرف‭ ‬صلاح‭ ‬العباسي‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬قطري‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬محمد‭ ‬الشمري،‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬جمعة‭ ‬البورشيد،‭ ‬المساعد‭ ‬الثاني‭ ‬زاهي‭ ‬الشمري‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬عبدالهادي‭ ‬الرويلي،‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجاسم‭ ‬ومساعد‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬فيصل‭ ‬الشمري‭. ‬

ويأتي‭ ‬التكليف‭ ‬الخليجي‭ ‬لعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صلاح‭ ‬العباسي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

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