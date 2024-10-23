أوبو تسلط الضوء على قدرات وامكانات سلسلة رينو12 عبر الشراكة مع فيلم “Venom: The Last Dance”

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2024: تفخر أوبو (OPPO)، الشركة العالمية الرائدة في مجال ابتكار الأجهزة الذكية، بالإعلان عن تعاونها السينمائي، وشراكتها مع صناع الجزء الثالث والأخير المرتقب لسلسلة أفلام فينوم بعنوان (Venom: The Last Dance)، والذي من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم 24 أكتوبر. ويهدف هذا التعاون الفريد، إلى التعبير عن الطاقة والقدرات الكامنة بداخل العملاء، من خلال دعوتهم لتجربة الميزات الاستثنائية لأحدث هواتف
OPPO الذكية من سلسلة Reno12 واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة الخاصة بها، المستوحاة من الشخصية الخيالية Venom، الصحفي المضطرب الذي يتحول إلى مضيف للكائن الفضائي ذي القدرات الخارقة.
التعاون الأمثل: سلسلة هواتف Reno12 OPPO وVenom
يجسّد التعاون بين سلسلة Reno12 وVenom الانصهار المثالي بين القوة والابتكار. وكما تخلق العلاقة التكافلية بين إيدي بروك ورفيقه Venom قوة لا تقهر، فإن سلسلة Reno12 تأتي مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي من شأنها زيادة قدرات الجهاز وتحويل تجارب العملاء اليومية إلى تجارب غير عادية. كما وتحتفي هذه الشراكة بالقيم المشتركة التي تجسدها كل من سلسلة هواتف Reno12 OPPO وشخصيّة Venom المتمثلة في القدرة على التكيف والقوة ودفع الحدود.
إطلاق قدرات سلسلة OPPO Reno 12 من خلال شخصية Venom الخارقة
تمامًا كما تتمتع الشخصية الخيالية الشريرة Venom بقوة خارقة وحواس معززة ومتانة وقدرات متحولة الشكل، تم تصميم سلسلة OPPO Reno12 بميزات شاملة مصممة خصّيصا لعشاق التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى تحقيق تجربة الهواتف المزودة بالذكاء الإصطناعي. وتشمل ميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي:
• AI Eraser 2.0 ممحاة الذكاء الاصطناعي 2.0، التي تهدف إلى تسهيل عملية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور لتقديم نتائج مثالية حيث تحاكي هذه الميزة قدرات Venom على تغيير الشكل.
• حماية شاملة All-Round Armour متينة: توفر سلسلة Reno12 أعلى مستويات المتانة حيث تأتي مزودة بإطار من سبيكة عالية القوة وزجاج مقوى، مثل درع Venom الواقي. ومع تصنيف IP65، تظهر سلسلة Reno12 مقاومة استثنائية للغبار والماء حيث تضمن تقنية مقاومة الرذاذ (Splash Touch) المبتكرة استمرار عمل الشاشة بدون أخطاء حتى عندما تكون الشاشة رطبة، ما يوفر حماية معززة للاستخدام اليومي في مختلف الظروف.
• تقنية تعزيز الاتصال بالذكاء الاصطناعي AI LinkBoost: تماماً مثل حواس Venom المعززة ، تساعد تقنية AI LinkBoost من OPPO في تعزيز الاتصال حتى في بيئات الشبكة الضعيفة مثل الحشود أو مواقف السيارات.
صور السلفي بلمسة Venom الفنية
كجزء من هذا التعاون، تطلق OPPO قالبًا حصريًا مستوحى من فيلم Venom: The Last Dance، لتشجيع المعجبين على تحرير الطاقة والقدرات الكامنة بداخلهم التي يمكن تجسيدها أيضا في صورهم الشخصية.
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نبذة عن فيلم Venom: The Last Dance
يسدل الستار أخيراً على رحلة إيدي بروك ورفيقه اللزج Venom في فيلم “Venom: The Last Dance” المنتظر، إذ كشفتت شركة “Sony” عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم “Venom: The Last Dance” الذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام “Venom” التي طرحت أول أجزائها عام 2018، وقد ظهر بالإعلان الممثل العالمي توم هاردي وهو يدخل في تحدي جديد مع الشخصية الخيالية الشريرة “Venom” واللذان يستكملان رحلة المغامرات معاً، ويعد الفيلم هو الجزء الأخير في السلسلة، والتى من المقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 25 أكتوبر. ويجد الثنائي نفسهما هاربين من قوى الشر من عالميهما، بينما يزداد الضغط عليهما من كل جانب، ويتأرجح إيدي وفينوم بين قرارات صعبة ستحدد مصيرهما، مما يخلق جو كمن التوتر الدرامي يميز هذا الجزء الأخير من تلك الثلاثية.
ويعود توم هاردي، لتجسيد دور الصحفي المضطرب الذي يتحول إلى مضيف للكائن الفضائي ذي القدرات الخارقة، بينما ينضم إليه طاقم ممثلين مميز يشمل تشيتويل إجيوفور، وجونو تمبل، وريس إيفانز، وبيغي لو، وألانا أوباتش، وستيفنغ راهام. الفيلم من إخراج كيلي مارسيل، ومن سيناريو كتبته بنفسها، استنادًا إلى قصة كتبها هاردي ومارسيل. الفيلم من إنتاج آفي أراد، ومات تولماتش، وأيمي باسكال، وكيلي مارسيل، وتوم هاردي، وهاتش باركر.
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