الدولار الأمريكي يستقر عند 306ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 330ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 306ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 13ر0 في المئة لمستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 08ر0 في المئة لمستوى 397ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 19ر0 في المئة لمستوى 353ر0 دينار في وقت استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN23102024000071011013ID1108809869
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