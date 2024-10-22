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مقتل 9 قياديين بـداعش الإرهابي وإصابة جنديين أميركيين في العراق

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء، مقتل 9 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية "نوعية" بمنطقة جبال حمرين، شمال البلاد، في حين أعلن البنتاغون إصابة جنديين أميركيين بجروح في الضربة.
وفي بيان صدر عن مكتبه، تحدّث السوداني عن مقتل ما يسمى "والي العراق" في تنظيم داعش، و8 من كبار قيادات التنظيم في "عملية نوعية" استهدفت "الجحور المختبئين بها في جبال حمرين".

وأكد أن "لا مكان للإرهابيين" في البلاد، مشددا على أن العراق "سيلاحقهم إلى مخابئهم ويقضي عليهم".

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية من جهتها، إنه تمّ فجرا "قتل 9 إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر" و"قادة آخرين من الخط الأول لعصابات داعش".

وأشارت إلى أن ذلك حصل "بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قوات التحالف الدولي".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" وقوات عراقية "نفّذت على نحو مشترك ضربة في العراق استهدفت عددا من كبار قياديي تنظيم الدولة الإسلامية".

وأشار إلى أن الضربة التي نفّذت ليلا "أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية".

ولفت إلى وجود "تقارير تفيد بإصابة اثنين من الجنود الأميركيين بجروح"، موضحا أن "حالهما مستقرة ويتلقيان العلاج".


الصعود والهبوط
يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا. وأعلن قيام "الخلافة" على هذه المناطق.

وفي عام 2017، أعلن العراق دحر التنظيم في البلاد بمساندة من تحالف دولي بقيادة واشنطن، ثم اندحر التنظيم في سوريا عام 2019 أمام المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن.

وما تزال عناصر من التنظيم مختبئون في مناطق نائية قادرين على شنّ هجمات ونصب كمائن.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يتراوح حاليا "بين 1500 و3 آلاف مقاتل". (الجزيرة نت)

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