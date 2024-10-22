مجموعة البركة ترعى قمة البركة العالمية الثالثة في لندن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة البركة، رعايتها لقمة البركة الثالثة
بلندن
في المملكة المتحدة، وذلك على مدار يومين بتاريخ 26 و27 أكتوبر الجاري بفندق
جي دبليو ماريوت جروفينور
هاوس،
لندن - المملكة المتحدة. ويأتي ذلك في أعقاب
رعايتها
العالمية
لندوة
البركة
بالمدينة المنورة وقمة البركة
بإسطنبول
خلال العام الحالي.
يُشار إلى أن
القمة المرتقبة
ستعقد تحت عنوان
«الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المسار نحو اقتصاد عالمي أخلاقي مستدام ومبتكر»
وسوف تركز هذه القمة
على مناقشة ومعالجة أبرز التحديات والقضايا
السائدة في الوقت
المرتبطة بالاقتصاد العالمي والمؤثرة في مستقبل مسارات الاقتصاد الإسلامي.
وسوف تحتضن
هذه
القمة
نخبة من القادة والمفكرين والمبتكرين وصناع السياسات من مختلف الدول المشاركة،
لتبادل
الخبرات
والآراء ووجهات النظر بما يوطد علاقات التعاون،
وهي بمثابة
منصة لقاء عالمية تمكن
الدول المتقدمة والناشئة
من توحيد نقاط القوة والموارد والإمكانات
وتسخيرها لصالح بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وبهذه المناسبة، صرّح
حسام بن الحاج عمر،
الرئيس التنفيذي
للمجموعة:
«نفخر باستمرارية جهودنا
عالميا
لتعزيز ونشر قيم الاقتصاد الإسلامي
تماشيا مع
رؤى
وتوجيهات
المؤسس
الراحل
الشيخ صالح كامل - رحمه الله.
ونحن نتطلع الى عقد هذه القمة في لندن، من أجل
توطيد دعائم ومكانة الصيرفة الإسلامية وازدهار
مبادئها في الساحة الدولية، ونأمل أن
تثمر هذه القمة عن نتائج تسهم في
تشكيل مستقبل واعد للتمويل والاقتصاد الإسلامي».
جدير بالذكر أن تنظيم قمة البركة في لندن سيكون برعاية عالمية من مجموعة البركة، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية. كما
تشارك مؤسسات
أكاديمية
مرموقة
في دعم هذه القمة
عبر تقديم جلسات نقاشية حصرية وهي:
.
كلية الاقتصاد والتمويل والقانون، جامعة أنجليا روسكين.
.
كلية إدارة الأعمال، جامعة دندي.
.
مركز دورهام للاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة دورهام.
.
مركز القانون الإسلامي والشرق أوسطي، مدرسة/كلية الدراسات الشرقية والإفريقية – جامعة لندن.
والهدف من
هذه
الجلسات النقاشية
إضافة إلى
ورش العمل المدرجة
ضمن الاجندة
هي
تطوير الإمكانات
والمهارات،
واستكشاف آفاق أعمق لتنمية
الصناعة المالية الإسلامية.
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