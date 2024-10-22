مجموعة البركة ترعى قمة البركة العالمية الثالثة في لندن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن

القمة‭ ‬المرتقبة‮

‬ستعقد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‮

«‬الآفاق‭ ‬العالمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭: ‬المسار‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬عالمي‭ ‬أخلاقي‭ ‬مستدام‭ ‬ومبتكر‮»

‬وسوف‭ ‬تركز‭ ‬هذه‭ ‬القمة

على‭ ‬مناقشة‭ ‬ومعالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا

السائدة‭ ‬في‭ ‬الوقت

المرتبطة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مسارات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

وسوف‭ ‬تحتضن

هذه

القمة‮

‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والمفكرين‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‮

‬لتبادل

الخبرات

والآراء‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬بما‭ ‬يوطد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون،‮

‬وهي‭ ‬بمثابة

منصة‭ ‬لقاء‭ ‬عالمية‭ ‬تمكن

الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والناشئة

من‭ ‬توحيد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والموارد‭ ‬والإمكانات

وتسخيرها‭ ‬لصالح‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للجميع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح

حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‮

‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮

‬للمجموعة‭:‬‮

«‬نفخر‭ ‬باستمرارية‭ ‬جهودنا

عالميا

لتعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮

‬تماشيا‭ ‬مع

رؤى

وتوجيهات

المؤسس

الراحل

الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ - ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬‮

‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬من‭ ‬أجل

توطيد‭ ‬دعائم‭ ‬ومكانة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وازدهار

مبادئها‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن

تثمر‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬تسهم‭ ‬في‮

‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬قمة‭ ‬البركة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬سيكون‭ ‬برعاية‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الغرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭. ‬كما

تشارك‭ ‬مؤسسات

أكاديمية

مرموقة

في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬القمة‮

‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬حصرية‭ ‬وهي‭:‬

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‬كلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬والقانون،‭ ‬جامعة‭ ‬أنجليا‭ ‬روسكين‭.‬‮

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‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬جامعة‭ ‬دندي‭.‬

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‬مركز‭ ‬دورهام‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬جامعة‭ ‬دورهام‭.‬

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‬مركز‭ ‬القانون‭ ‬الإسلامي‭ ‬والشرق‭ ‬أوسطي،‭ ‬مدرسة‭/‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬الشرقية‭ ‬والإفريقية‭ ‬ – ‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭.‬

والهدف‭ ‬من

هذه‮

‬الجلسات‭ ‬النقاشية

إضافة‭ ‬إلى

ورش‭ ‬العمل‭ ‬المدرجة

ضمن‭ ‬الاجندة

هي‮

‬تطوير‭ ‬الإمكانات

والمهارات،‮

‬واستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬أعمق‭ ‬لتنمية

الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭.‬