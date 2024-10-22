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مجموعة البركة ترعى قمة البركة العالمية الثالثة في لندن

10/22/2024 7:06:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬رعايتها‭ ‬لقمة‭ ‬البركة‭ ‬الثالثة
بلندن
في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بفندق‮
‬جي‭ ‬دبليو‭ ‬ماريوت‭ ‬جروفينور
هاوس،‮
‬لندن‭ - ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب
رعايتها
العالمية
لندوة
البركة
بالمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬وقمة‭ ‬البركة‮
‬بإسطنبول
خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن
القمة‭ ‬المرتقبة‮
‬ستعقد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‮
«‬الآفاق‭ ‬العالمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭: ‬المسار‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬عالمي‭ ‬أخلاقي‭ ‬مستدام‭ ‬ومبتكر‮»
‬وسوف‭ ‬تركز‭ ‬هذه‭ ‬القمة
على‭ ‬مناقشة‭ ‬ومعالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا
السائدة‭ ‬في‭ ‬الوقت
المرتبطة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مسارات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

وسوف‭ ‬تحتضن
هذه
القمة‮
‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والمفكرين‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‮
‬لتبادل
الخبرات
والآراء‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬بما‭ ‬يوطد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون،‮
‬وهي‭ ‬بمثابة
منصة‭ ‬لقاء‭ ‬عالمية‭ ‬تمكن
الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والناشئة
من‭ ‬توحيد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والموارد‭ ‬والإمكانات
وتسخيرها‭ ‬لصالح‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للجميع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح
حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‮
‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮
‬للمجموعة‭:‬‮
«‬نفخر‭ ‬باستمرارية‭ ‬جهودنا
عالميا
لتعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮
‬تماشيا‭ ‬مع
رؤى
وتوجيهات
المؤسس
الراحل
الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ - ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬‮
‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬من‭ ‬أجل
توطيد‭ ‬دعائم‭ ‬ومكانة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وازدهار
مبادئها‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن
تثمر‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬تسهم‭ ‬في‮
‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬قمة‭ ‬البركة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬سيكون‭ ‬برعاية‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الغرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭. ‬كما
تشارك‭ ‬مؤسسات
أكاديمية
مرموقة
في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬القمة‮
‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬حصرية‭ ‬وهي‭:‬

.
‬كلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬والقانون،‭ ‬جامعة‭ ‬أنجليا‭ ‬روسكين‭.‬‮

.
‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬جامعة‭ ‬دندي‭.‬

.
‬مركز‭ ‬دورهام‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬جامعة‭ ‬دورهام‭.‬

.
‬مركز‭ ‬القانون‭ ‬الإسلامي‭ ‬والشرق‭ ‬أوسطي،‭ ‬مدرسة‭/‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬الشرقية‭ ‬والإفريقية‭ ‬ ‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭.‬

والهدف‭ ‬من
هذه‮
‬الجلسات‭ ‬النقاشية
إضافة‭ ‬إلى
ورش‭ ‬العمل‭ ‬المدرجة
ضمن‭ ‬الاجندة
هي‮
‬تطوير‭ ‬الإمكانات
والمهارات،‮
‬واستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬أعمق‭ ‬لتنمية
الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭.‬

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