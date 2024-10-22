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قيادات حزب إرادة تعقد اجتماعا مع الأمين العام نضال البطاينة لمناق

10/22/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
عقدت قيادات حزب إرادة ممثلة بكل من رئيس المجلس الوطني المكلف مها الطراونة، ورئيس المجلس المركزي عمر ملحس، والأمين العام المستقيل نضال البطاينة ورئيس مجلس الحكماء اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة، والنائب الأول لرئيس المجلس المركزي
د. محمد أبو هديب العبادي والنائب الثاني
د. موسى شتيوي والنائب الأول لرئيس مجلس الحكماء م. مالك حداد، والنائب الأول للأمين العام المحامي زيد العتوم إجتماع
صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٢ في المقر الرئيسي للحزب حيث تحاورت قيادات الحزب مع البطاينة في موضوع إستقالته وأسبابها وإمكانية العدول عنها وأكد البطاينة على أسباب إستقالته كما أعلن عنها بكل شفافية وهي ظروف شخصية وعائلية مع تأكيده على واجبه والتزامه الوطني والحزبي في بقاؤه عضو فاعل في الحزب وداعم لقيادته الجديدة سواء المرحلية أو المنتخبة، ولكن قرار إستقالته هو نهائي لا رجعة فيه كما عبر البطاينة.

هذا وتم الطلب منه تمديد فترة بقاؤه في الأمانة العامة حيث أن تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤ الذي حدده في إستقالته هي فترة غير كافية، ووافق الأمين العام على طلب زملاؤه بالبقاء في مهامه حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري ، كما بحثت قيادة الحزب موضوع موعد إجتماع المجلس المركزي لإنتخاب أمين عام جديد على ضوء النظام الأساسي وإستقر الرأي على أن لا يكون الموعد قريب وذلك للتركيز على موضوع الكتلة البرلمانية ووضعها تحت قبة البرلمان من حيث التحالفات وانتخابات المكتب الدائم واللجان، وأن لا يكون الموعد بعيد بحيث لا يتم التأثير على الديمقراطية الداخلية للحزب وعدم طول المرحلة الإنتقالية بغياب أمين عام منتخب وهذا ما أيده أعضاء الكتلة البرلمانية قبل بيوم من الإجتماع ، وإستقر الرأي بالإجماع على أن يجتمع المجلس المركزي خلال شهر شباط ٢٠٢٥
لإنتخاب أمين عام جديد، ولحين إنتخاب الأمين العام أجمع الحضور على تكليف النائب الأول للأمين العام المحامي زيد العتوم حكما بمهام الأمين العام.

هذا ووجهت قيادات الحزب
رسالة للهيئة العامة شكروا بها
الأمين العام على جهوده ووقته خلال الفترة الماضية وشرحوا لهم خطوات المرحلة الانتقالية، وأكدت قيادات الحزب للهيئة العامة أن حزبهم راسخ ويسير بالإتجاه الصحيح لتنفيذ رؤيته وبرنامجه وديدنه نظامه الأساسي وديموقراطيته الداخلية وأن الأمين العام المستقيل نضال البطاينة سوف يبقى عنصرا فاعلا في الحزب.

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