المستشفيات الخاصة: تعهد حكومي بتخفيف قيد الفيزا على المرضى

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة،الثلاثاء، إن رئيس الوزراء جعفر حسان تجاوب بشكل كبير مع مسألة الجنسيات المقيدة من الدول التي كانت مستهدفة بالسياحة العلاجية.

وجاء ذلك عقب اجتماع الاثنين جاء استكمالاً للقاء رئيس الوزراء جعفر حسان رؤساء النَّقابات الصحيَّة، أكد خلاله حرص الحكومة على التَّعاون مع القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بالسّياحة العلاجيَّة والاستفادة من المكانة الطبيَّة المميَّزة للأردن في العالم.

ولفت المصالحة في تصريحات لـفضائية "المملكة" إلى أن الحوار مع رئيس الوزراء ركز على أهم نقطة وهي الجنسيات المقيدة وهي مسألة معلقة منذ عام 2016، موضحا أن التقييد استهدف دول كانت تاريخيا معظم المرضى يأتون منها.

وبين المصالحة بأن رئيس الحكومة تعهد بسلسلة من الإجراءات لتخفيف قيد "الفيزا" على المرضى ومرافقيهم، موضحا أن المستشفيات الخاصة بانتظار قرار من وزارة الداخلية بهذا الشأن.

"معظم مرضى الأردن كانوا يأتون من العراق اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وغيرها من الدول لكن التحدي ركز على هذه الدول" بحسب المصالحة.

وأشار إلى أن أول الدول التي حلت مشكلتها هي ليبيا، حيث سيرت الملكية الأردنية أول رحلة إلى طرابلس الاثنين، وستكون هناك رحلة إلى بن غازي قريبا، مضيفا أن وزير الداخلية مازن الفراية وعد بأن تصبح ليبيا من الجنسيات غير المقيدة.

وقدر المصالحة "تراجع قطاع السياحة العلاجية بنسبة لا تقل عن 40%"، موضحا أن القطاع تعطل بسبب الأحداث في الإقليم مؤخرا.