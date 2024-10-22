مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تنتعش لكنها أقل من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) انتعشت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا في سبتمبر الماضي، بعد أشهر من التراجع، مع ذلك، فإنها لا تزال بعيدة عن المستويات المتوقعة.

ووفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بعد أشهر من التراجع، مثلت السيارات الكهربائية 17.3% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا (+9.8% على أساس سنوي)، مقارنة بـ14.8% في سبتمبر 2023.

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وأشارت إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت تقدما ملموسا في ألمانيا، حيث انهارت عمليات التسجيل منذ انتهاء مكافآت الشراء في نهاية عام 2023، ولكن أيضًا في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.

ومع ذلك، فقد أعاقت عدة أشهر ضعيفة آليات هذا التحول الكهربائي الذي تنتظره الصناعة بفارغ الصبر حيث انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام بنسبة 5.8% عن مبيعات الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وحذر العديد من المصنعين في سبتمبر من أن نتائجهم السنوية ستكون أقل من المتوقع بسبب السوق الأوروبية الضعيفة للغاية، وفي سياق اقتصادي معقد ومع تردد المشترين في التحول إلى النماذج الكهربائية، التي لا تزال باهظة الثمن.

وقد يتكبد العديد من المصنعين غرامات تصل إلى عدة مليارات من اليورو إذا لم يخفضوا متوسط ​​معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة قبل نهاية عام 2024 وخاصة في عام 2025، وذلك بشكل رئيسي عن طريق بيع المزيد من النماذج الكهربائية.

وقد طلبت العديد من الشركات المصنعة في هذا القطاع من المفوضية الأوروبية مراجعة أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قصيرة المدى، لمواصلة بيع السيارات الحرارية لفترة أطول.

وفي الوقت ذاته، فإن الرمز الآخر لتحول الطاقة في السوق، السيارات الهجينة (ذات محرك بنزين وبطارية كهربائية صغيرة لا تحتاج إلى توصيلها)، وصلت إلى 32.8% من السوق وتجاوزت لأول مرة سيارات البنزين. (29.8% من السوق، -17.9%).

وقد حققت المبيعات (+12.5%) لهذه النماذج، التي تلوث المحركات الحرارية بنسبة تقل قليلاً عن 100% ولكنها تظل أرخص بكثير من المحركات الكهربائية، في فرنسا وإسبانيا.

وتعود هذه الزيادة بالنفع بشكل خاص على مجموعة تويوتا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الهجينة.

وواصلت سيارات الديزل انهيارها (-23.5%) وتمثل ملكة الطاقة السابقة الآن 10.4% فقط من السوق.

وظلت السوق الأوروبية ضعيفة، حيث انخفضت بنسبة 6.1% خلال عام واحد، ولا سيما بسبب الأسواق الألمانية والفرنسية والإيطالية.

كما بقيت شركة فولكس فاجن الرائدة مستقرة في سبتمبر (+0.3%) بينما سجلت مجموعة ستيلانتيز انخفاضًا حادًا في مبيعاتها (-27.1%، -5.9% منذ بداية عام 2024). وأشارت المجموعة التي تضم خمسة عشر علامة تجارية (منها بيجو وفيات وغيرها) في بيان صحفي إلى أنها، على الرغم من“ظروف السوق الصعبة هذه، ظلت“مرنة وملتزمة باستراتيجيتها طويلة المدى”.

ومنذ بداية العام، ظلت التسجيلات مستقرة مقارنة بعام 2023 (+0.6%)، عند مستوى منخفض جدًا مقارنة بالسنوات التي سبقت كوفيد – 19، عند حوالي 8 ملايين مركبة.

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