مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تنتعش لكنها أقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتعشت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا في سبتمبر الماضي، بعد أشهر من التراجع، مع ذلك، فإنها لا تزال بعيدة عن المستويات المتوقعة.
ووفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بعد أشهر من التراجع، مثلت السيارات الكهربائية 17.3% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا (+9.8% على أساس سنوي)، مقارنة بـ14.8% في سبتمبر 2023.
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وأشارت إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت تقدما ملموسا في ألمانيا، حيث انهارت عمليات التسجيل منذ انتهاء مكافآت الشراء في نهاية عام 2023، ولكن أيضًا في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.
ومع ذلك، فقد أعاقت عدة أشهر ضعيفة آليات هذا التحول الكهربائي الذي تنتظره الصناعة بفارغ الصبر حيث انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام بنسبة 5.8% عن مبيعات الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وحذر العديد من المصنعين في سبتمبر من أن نتائجهم السنوية ستكون أقل من المتوقع بسبب السوق الأوروبية الضعيفة للغاية، وفي سياق اقتصادي معقد ومع تردد المشترين في التحول إلى النماذج الكهربائية، التي لا تزال باهظة الثمن.
وقد يتكبد العديد من المصنعين غرامات تصل إلى عدة مليارات من اليورو إذا لم يخفضوا متوسط معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة قبل نهاية عام 2024 وخاصة في عام 2025، وذلك بشكل رئيسي عن طريق بيع المزيد من النماذج الكهربائية.
وقد طلبت العديد من الشركات المصنعة في هذا القطاع من المفوضية الأوروبية مراجعة أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قصيرة المدى، لمواصلة بيع السيارات الحرارية لفترة أطول.
وفي الوقت ذاته، فإن الرمز الآخر لتحول الطاقة في السوق، السيارات الهجينة (ذات محرك بنزين وبطارية كهربائية صغيرة لا تحتاج إلى توصيلها)، وصلت إلى 32.8% من السوق وتجاوزت لأول مرة سيارات البنزين. (29.8% من السوق، -17.9%).
وقد حققت المبيعات (+12.5%) لهذه النماذج، التي تلوث المحركات الحرارية بنسبة تقل قليلاً عن 100% ولكنها تظل أرخص بكثير من المحركات الكهربائية، في فرنسا وإسبانيا.
وتعود هذه الزيادة بالنفع بشكل خاص على مجموعة تويوتا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الهجينة.
وواصلت سيارات الديزل انهيارها (-23.5%) وتمثل ملكة الطاقة السابقة الآن 10.4% فقط من السوق.
وظلت السوق الأوروبية ضعيفة، حيث انخفضت بنسبة 6.1% خلال عام واحد، ولا سيما بسبب الأسواق الألمانية والفرنسية والإيطالية.
كما بقيت شركة فولكس فاجن الرائدة مستقرة في سبتمبر (+0.3%) بينما سجلت مجموعة ستيلانتيز انخفاضًا حادًا في مبيعاتها (-27.1%، -5.9% منذ بداية عام 2024). وأشارت المجموعة التي تضم خمسة عشر علامة تجارية (منها بيجو وفيات وغيرها) في بيان صحفي إلى أنها، على الرغم من“ظروف السوق الصعبة هذه، ظلت“مرنة وملتزمة باستراتيجيتها طويلة المدى”.
ومنذ بداية العام، ظلت التسجيلات مستقرة مقارنة بعام 2023 (+0.6%)، عند مستوى منخفض جدًا مقارنة بالسنوات التي سبقت كوفيد – 19، عند حوالي 8 ملايين مركبة.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805678