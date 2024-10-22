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الذهب يدخل موجة صعود جديدة بعد تخطيه 2700 دولار - جريدة البورصة

10/22/2024 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترى“سبروت” لإدارة الأصول، أن الذهب دخل مرحلة صعودية جديدة بعدما تخطت الأسعار مستوى 2700 دولار، مع توقعات باستمرار تحقيق المستويات القياسية.

وكتب“بول وونغ” المحلل لدى شركة إدارة الأصول، أن ارتفاع الذهب جاء مدعومًا بعوامل مثل الطلب من قبل البنوك المركزية وارتفاع الدين الأمريكي وتوقعات انخفاض الدولار مع تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة“سي إن بي سي”.

موضوعات متعلقة الطاقة الدولية: جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة صندوق الثروة النرويجي يُحقق أرباحاً بأكثر من 76 مليار دولار في الربع الثالث “الاتحاد للطيران” تشتري 16 محركاً من“سند” الإماراتية بقيمة 1.5 مليار درهم

وقال المحلل: تاريخيًا، أدت النسب المرتفعة للدين الأمريكي إلى صعود أسعار الذهب، حيث يتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 98% في 2023، إلى 181% في عام 2053، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشار إلى الطباعة المتزايدة للنقود من قبل الحكومات لتغطية العجز المالي، وهو ما يؤدي إلى خفض قيمة العملة الورقية، وتآكل الثقة فيها مع اتجاه المستثمرين للمعدن الأصفر كمخزن للقيمة.

يُضاف ذلك إلى توقعات أخرى تشير إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس إلى 3 آلاف دولار في الفترة المقبلة.

تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر مرتفعة بنسبة 0.42% إلى 2750.4 دولار للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل الاثنين عند 2755.39 دولار.


المصدر:

MENAFN22102024000202011048ID1108805674

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