الذهب يدخل موجة صعود جديدة بعد تخطيه 2700 دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ترى“سبروت” لإدارة الأصول، أن الذهب دخل
مرحلة صعودية جديدة بعدما تخطت الأسعار مستوى 2700 دولار، مع توقعات باستمرار تحقيق المستويات القياسية.
وكتب“بول وونغ” المحلل لدى شركة إدارة الأصول، أن ارتفاع الذهب جاء مدعومًا بعوامل مثل الطلب من قبل البنوك المركزية وارتفاع الدين الأمريكي وتوقعات انخفاض الدولار مع تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة“سي إن بي سي”.
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وقال المحلل: تاريخيًا، أدت النسب المرتفعة للدين الأمريكي إلى صعود أسعار الذهب، حيث يتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 98% في 2023، إلى 181% في عام 2053، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وأشار إلى الطباعة المتزايدة للنقود من قبل الحكومات لتغطية العجز المالي، وهو ما يؤدي إلى خفض قيمة العملة الورقية، وتآكل الثقة فيها مع اتجاه المستثمرين للمعدن الأصفر كمخزن للقيمة.
يُضاف ذلك إلى توقعات أخرى تشير إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس إلى 3 آلاف دولار في الفترة المقبلة.
تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر مرتفعة بنسبة 0.42% إلى 2750.4 دولار للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل الاثنين عند 2755.39 دولار.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805674
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