تجارية دمياط: إقامة معارض بجميع المحافظات لتنشيط الحركة التجارية لدينا

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، محمد فايد، عن سعادته لما حققته الخطة التي وضعتها الغرفة لتنشيط الحركة التجارية فى دمياط وقال إن الغرفة وضعت خطة لتنظيم معارض متميزة فى جميع محافظات مصر نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه المعرض الذي إقامته الغرفة بمحافظة بسوهاج، والنجاح الذي يحققه حاليا المعرض الذي يقام حاليا بمحافظة الشرقية حيث وصلت المبيعات حتى اليوم 25 مليون جنيه، مما يؤكد نجاح الغرفة في تنشيط الحركة التجارية بدمياط.

ونوه فايد، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بخطة الغرفة لرفع معدل التصدير، وذلك من خلال اتفاقيه التعاون بين مصر وكينيا، حيث أن كينيا تستورد السفن من دمياط“فطالبنا بوضع بند تصدير الأثاث في الاتفاقية، كما أننا نقوم بعمل دورات مكثفة لراغبي التصدير بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات”.

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وأوضح أن الغرفة أنشأت شعبا فى جميع المجالات التجارية للمساهمة في حل أي مشكله يتعرض لها التجار“ولذلك وقعنا بروتوكولا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقمنا بتخصص مكان بالغرفة للهيئة لحل أي مشكله تطرأ في إطار الشروط التي وضعتها الهيئة على كل من يتعامل في المجال الغذائي”.

وفى إطار إحكام الرقابة على تجارة الجملة بسوق الجملة، قال فايد“خصصنا أماكن محددة بسوق الجملة للخير بدمياط الجديدة على مساحة 40 ألف متر لأصحاب الشنايش والحلقات المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة والتي تبلغ 250 حلقة حتى تكون جميع أماكن تجارة الجملة بمكان واحد يسهل إحكام الرقابة والمتابعة عليه، خاصة بعد قرار المحافظ بإغلاق هذه الشنايش والحلقات”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن الغرفة تقوم بدور هام في نشر ثقافة التعامل مع البورصة المصرية، وذلك من خلال عمل لقاءات مع التجار ورجال الأعمال مع رئيس البورصة المصرية لمعرفة أهمية التعامل مع البورصة وكيفية التعامل معها.. لافتا إلى دور الغرفة الاجتماعي، حيث تقوم الغرفة بدفع مصاريف المدرسية لـ 1000 طالب من الطلاب الغير قادرين.