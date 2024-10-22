تجارية دمياط: إقامة معارض بجميع المحافظات لتنشيط الحركة التجارية لدينا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، محمد فايد، عن سعادته لما حققته الخطة التي وضعتها الغرفة لتنشيط الحركة التجارية فى دمياط وقال إن الغرفة وضعت خطة لتنظيم معارض متميزة فى جميع محافظات مصر نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه المعرض الذي إقامته الغرفة بمحافظة بسوهاج، والنجاح الذي يحققه حاليا المعرض الذي يقام حاليا بمحافظة الشرقية حيث وصلت المبيعات حتى اليوم 25 مليون جنيه، مما يؤكد نجاح الغرفة في تنشيط الحركة التجارية بدمياط.
ونوه فايد، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بخطة الغرفة لرفع معدل التصدير، وذلك من خلال اتفاقيه التعاون بين مصر وكينيا، حيث أن كينيا تستورد السفن من دمياط“فطالبنا بوضع بند تصدير الأثاث في الاتفاقية، كما أننا نقوم بعمل دورات مكثفة لراغبي التصدير بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات”.
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وأوضح أن الغرفة أنشأت شعبا فى جميع المجالات التجارية للمساهمة في حل أي مشكله يتعرض لها التجار“ولذلك وقعنا بروتوكولا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقمنا بتخصص مكان بالغرفة للهيئة لحل أي مشكله تطرأ في إطار الشروط التي وضعتها الهيئة على كل من يتعامل في المجال الغذائي”.
وفى إطار إحكام الرقابة على تجارة الجملة بسوق الجملة، قال فايد“خصصنا أماكن محددة بسوق الجملة للخير بدمياط الجديدة على مساحة 40 ألف متر لأصحاب الشنايش والحلقات المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة والتي تبلغ 250 حلقة حتى تكون جميع أماكن تجارة الجملة بمكان واحد يسهل إحكام الرقابة والمتابعة عليه، خاصة بعد قرار المحافظ بإغلاق هذه الشنايش والحلقات”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن الغرفة تقوم بدور هام في نشر ثقافة التعامل مع البورصة المصرية، وذلك من خلال عمل لقاءات مع التجار ورجال الأعمال مع رئيس البورصة المصرية لمعرفة أهمية التعامل مع البورصة وكيفية التعامل معها.. لافتا إلى دور الغرفة الاجتماعي، حيث تقوم الغرفة بدفع مصاريف المدرسية لـ 1000 طالب من الطلاب الغير قادرين.
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