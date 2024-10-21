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وفاة الداعية التركي فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب 2016

10/21/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬رويترز‭): ‬توفي‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬جولن‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬التركي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬83‭ ‬عاما‭. ‬وأسس‭ ‬جولن‭ ‬حركة‭ ‬إسلامية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وخارجها،‭ ‬لكنه‭ ‬قضى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬متهما‭ ‬بتدبير‭ ‬محاولة‭ ‬انقلاب‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬هركول،‭ ‬الذي‭ ‬ينشر‭ ‬خطب‭ ‬جولن‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬جولن‭ ‬توفي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭.
‬وكان‭ ‬جولن‭ ‬حليفا‭ ‬سابقا‭ ‬لأردوجان‭ ‬لكن‭ ‬خلافا‭ ‬قويا‭ ‬دبّ‭ ‬بينهما،‭ ‬واتهمه‭ ‬أردوجان‭ ‬بتدبير‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬فيها‭ ‬جنود‭ ‬مارقون‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬ودبابات‭ ‬وطائرات‭ ‬هليكوبتر‭. ‬وقُتل‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭. ‬ونفى‭ ‬جولن،‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬منفى‭ ‬اختياري‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬صنفت‭ ‬حركته‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬وفاته،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ظلامية‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬محاربة‭ ‬تركيا‭ ‬لحركته‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭. ‬وأضاف‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬تصميم‭ ‬أمتنا‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬سيستمر،‭ ‬ولن‭ ‬تقودنا‭ ‬أنباء‭ ‬وفاته‭ ‬إلى‭ ‬التهاون‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬أتباع‭ ‬جولن‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬أسسها،‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ (‬الخدمة‭)‬،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬تعاليم‭ ‬الإسلام‭ ‬الوسطي‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬التنشئة‭ ‬على‭ ‬النمط‭ ‬الغربي‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬وتعزيز‭ ‬حرية‭ ‬التجارة‭.
‬ومنذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬تم‭ ‬تفكيك‭ ‬حركة‭ ‬جولن‭ ‬بشكل‭ ‬ممنهج‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وتراجع‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬ووُلد‭ ‬جولن‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بإقليم‭ ‬أرضروم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬عام‭ ‬1941‭. ‬وكان‭ ‬والده‭ ‬إمام‭ ‬مسجد،‭ ‬ودرس‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬عُيّن‭ ‬جولن‭ ‬إماما‭ ‬لمسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أدرنة‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وبدأ‭ ‬يكتسب‭ ‬شهرة‭ ‬كداعية‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬إزمير‭ ‬بغرب‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬أنشأ‭ ‬مساكن‭ ‬للطلاب‭ ‬وكان‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬المقاهي‭ ‬لوعظ‭ ‬الناس‭.
‬وشكلت‭ ‬هذه‭ ‬المساكن‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لشبكة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬توسعت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬وتجارية‭ ‬وإعلامية‭ ‬وحكومية،‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬أتباع‭ ‬جولن‭ ‬نفوذا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭. ‬وامتد‭ ‬هذا‭ ‬النفوذ‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الناطقة‭ ‬بالتركية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬والبلقان‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭. ‬وقال‭ ‬فيدان‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬وفاة‭ ‬جولن‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الشباب‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬سلك‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬بلده‭ ‬بدعوى‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬طريقا‭ ‬جيدا‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬جولن‭ ‬حليفا‭ ‬وثيقا‭ ‬لأردوجان‭ ‬وحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬لكن‭ ‬توترات‭ ‬متزايدة‭ ‬اندلعت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تحقيقات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفساد‭ ‬استهدفت‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬أردوجان‭. ‬وكان‭ ‬يُعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬ممثلين‭ ‬للادعاء‭ ‬العام‭ ‬ورجال‭ ‬شرطة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬جولن‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬التحقيقات،‭ ‬وصدرت‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬جولن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتم‭ ‬تصنيف‭ ‬الحركة‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين‭. ‬

وبعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وصف‭ ‬أردوجان‭ ‬أتباع‭ ‬جولن‭ ‬بالخونة‭ ‬وأنهم‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬السرطان‮»‬،‭ ‬وتعهد‭ ‬بالقضاء‭ ‬عليهم‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‭. ‬وتم‭ ‬إغلاق‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬والشركات‭ ‬والمنافذ‭ ‬الإعلامية‭ ‬والجمعيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأصول‭. ‬وأدان‭ ‬جولن‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنني‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬الانقلابات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتعددة‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية،‭ ‬فمن‭ ‬المهين‭ ‬بشدة‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬اتهامي‭ ‬بأي‭ ‬صلة‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاولة‮»‬‭. ‬

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