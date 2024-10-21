بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات ميسرة للتملك في مشاريع ((السرايا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيتمكن‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬القروض‭ ‬التمويلية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬مخفضة‭ ‬وتنافسية،‭ ‬وشروط‭ ‬مرنة‭ ‬للدفعة‭ ‬المقدمة،‭ ‬وسرعة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬بإجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وميسرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬لتمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬عقارية‭ ‬ميسرة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتواكب‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬لتملك‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالأناقة‭ ‬والفخامة‭ ‬والراحة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬عناصر‭ ‬الواجهة‭ ‬العمرانية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬حديثة‭ ‬وأجواء‭ ‬مميزة‭ ‬ومساكن‭ ‬وخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬راحة‭ ‬متطورة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تأمين‭ ‬السكن‭ ‬اللائق‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬عملائنا‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬قمنا‭ ‬بطرح‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬التمويلية‭ ‬الميسرة‭ ‬للعملاء‭ ‬لشراء‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬عقارية‭ ‬حصرية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬خيارات‭ ‬جذابة‭ ‬لامتلاك‭ ‬مساكن‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بأسعار‭ ‬وتسهيلات‭ ‬ممتازة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية،‭ ‬سعود‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬نولي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامها‭ ‬بامتلاك‭ ‬مسكن‭ ‬خاص،‭ ‬وتأتي‭ ‬شراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتجسد‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬أيضاً‭ ‬ضمن‭ ‬جهودنا‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الشركة‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬بخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬المميزة‭ ‬للمشترين‭ ‬المحتملين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬والمشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬العصرية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الراقي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬بأن‭ ‬يحظى‭ ‬العرض‭ ‬المشترك‭ ‬بإقبال‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬وبناء‭ ‬العقارات‭ ‬بهدف‭ ‬البيع،‭ ‬والعمل‭ ‬كمقاول‭ ‬لبناء‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬وشراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأراضي‭ ‬وتطوير‭ ‬العقارات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الإدارة‭ ‬والصيانة‭ ‬والتأجير‭ ‬وغيرها‭. ‬ورسخت‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬نفسها‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬جديرة‭ ‬بالثقة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني‭ ‬والإسكان،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬مشاريع‭ ‬محفظتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذها‭ ‬213‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتشمل‭ ‬مشاريعها‭ ‬1 , 628‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمختلف‭ ‬التصاميم‭ ‬والمواصفات‭.‬