بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات ميسرة للتملك في مشاريع ((السرايا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع شركة السرايا العقارية، لتقديم تمويلات عقارية ميسّرة بمزايا وتسهيلات تنافسية لعملاء البنك الراغبين في الشراء والتملك في جميع مشاريع الشركة بما في ذلك مشروع فلل «الريم 2» في منطقة سار، ومشروع «ذا فيوز» و«مرسى منشن» و«فيو تيراس» و«دراغون» و«ذا بيك» ومشروع فلل «أوركا» في جزر أمواج.
وسيتمكن عملاء بنك البحرين والكويت بموجب هذه الشراكة من الاستفادة من المزايا الحصرية التي توفرها القروض التمويلية بما في ذلك معدلات فائدة مخفضة وتنافسية، وشروط مرنة للدفعة المقدمة، وسرعة الحصول على القرض بإجراءات سريعة وميسرة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «إنه لمن دواعي سرورنا الدخول في هذه الشراكة المثمرة مع شركة السرايا العقارية لتمكين عملائنا الكرام من الحصول على تمويلات عقارية ميسرة تتناسب مع تطلعاتهم وتواكب احتياجاتهم، لتملك وحداتهم السكنية الخاصة في مشاريع شركة السرايا الرائدة التي تتسم بالأناقة والفخامة والراحة، والتي تُعد جميعها من أهم عناصر الواجهة العمرانية الفاخرة في مملكة البحرين، بما تمتلكه من مرافق حديثة وأجواء مميزة ومساكن وخدمات ووسائل راحة متطورة».
وأضاف تقي: «مما لا شك فيه أن تأمين السكن اللائق للمواطنين والمقيمين من عملائنا يأتي على رأس أولوياتنا في بنك البحرين والكويت، ومن هذا المنطلق قمنا بطرح تلك القروض التمويلية الميسرة للعملاء لشراء منزل أحلامهم بفضل ما نقدمه من عروض عقارية حصرية بشكل دوري، والتي تقدم لهم خيارات جذابة لامتلاك مساكن عالية الجودة بأسعار وتسهيلات ممتازة».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة السرايا العقارية، سعود كانو: «نولي في شركة السرايا العقارية اهتماماً كبيراً لمساعدة الأسر في تحقيق أحلامها بامتلاك مسكن خاص، وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع بنك البحرين والكويت لتجسد هذا الالتزام والذي يأتي أيضاً ضمن جهودنا لتحسين جودة حياة جميع الأفراد من خلال القروض العقارية بالتعاون مع مختلف المؤسسات المالية».
وأكد كانو أن الشراكة الجوهرية التي تجمع الشركة ببنك البحرين والكويت من شأنها أن تثمر بخلق المزيد من فرص التمويل المميزة للمشترين المحتملين الذين يرغبون في التملك والاستثمار في قطاع العقارات والمشاريع السكنية العصرية التابعة للشركة والتي تدعم نمط الحياة الراقي، معرباً عن تطلعاته بأن يحظى العرض المشترك بإقبال واسع من قبل عملاء البنك الراغبين في الحصول على عقارات عالية المستوى.
يُذكر أن شركة السرايا العقارية تأسست عام 1999 وتعمل في مجال تطوير الأراضي وبناء العقارات بهدف البيع، والعمل كمقاول لبناء العقارات السكنية وشراء وبيع الأراضي وتطوير العقارات، علاوة على أعمال الإدارة والصيانة والتأجير وغيرها. ورسخت «السرايا» نفسها كعلامة تجارية جديرة بالثقة في مشاريع التطوير العمراني والإسكان، وبلغت قيمة مشاريع محفظتها الاستثمارية التي قامت بتنفيذها 213 مليون دينار وتشمل مشاريعها 1 , 628 وحدة سكنية بمختلف التصاميم والمواصفات.
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