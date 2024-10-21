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6 وفيات بحادث مروري في منطقة العدسية

10/21/2024 9:10:06 AM
(MENAFN- Amman Net) توفي 6 أشخاص وأصيب آخرون بحادث مروري في منطقة العدسية، وفق مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية إن طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعاملان الآن مع حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على أربع مركبات بمنطقة العدسية.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من طواقم الإسعاف في الدفاع المدني.

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