6 وفيات بحادث مروري في منطقة العدسية

(MENAFN
- Amman Net) توفي 6 أشخاص وأصيب آخرون بحادث مروري في منطقة العدسية، وفق مديرية الأمن العام.
وقالت المديرية إن طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعاملان الآن مع حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على أربع مركبات بمنطقة العدسية.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من طواقم الإسعاف في الدفاع المدني.
MENAFN21102024000209011053ID1108802758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.