مفهوم وقف إطلاق النار وفق الرؤية الامريكية بقلم أكرم عطاالله العيسة

MENAFN - Palestine News ) هي نفس تلك الأسطوانة المشروخة " وقف اطلاق النار، او نطالب بوقف اطلاق النار، نعمل بجهد كبير من أجل وقف اطلاق النار، نحثاطراف الصراع على وقف اطلاق النار"وما شابهها من التصريحات التي يكررها القادة والسياسيين الأمريكيين بدءً من بايدن وبلينكن وصولا الى المتحدثين باسم البيت الأبيض والخارجية الامريكية، يلتقي معها الى حد كبير موقف كل من بريطانيا وألمانيا، هي عبارات خادعة وفارغة المضمون تترافق دوما بعبارات مثل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، او تحميل الفلسطينيين الأسباب المباشرة لعدم وقف اطلاق النار، وتجاهل ان أسباب الصراع تعود الى اكثر من سبعة عقود من الاستعمار، وأيضا متجاهلة لحالة الحصار المستمرة على قطاع غزة منذ العام 2006، وطرح الصراع وكانه ابتدأ فيالسابع من اكتوبر 2023، وليس مع بدء احتلال فلسطينعام 1948، بل حتى قبل ذلك بثلاثة عقود.

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثاني، حاملا معه حملة إبادة وتدمير للقطاع غير مسبوقة في التاريخ الحديث خاصة انها تتم تحت البث المباشر وتلقى ادانة من كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية حول العالم، خلالها قام وزير خارجية أمريكا بلينكن بزيارة المنطقة ما يقارب 10 مرات، وفي كل مرة كان يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار، لكن بالمطلق لم يدعو إسرائيل لوقف اطلاق النار، وانما في معظم الحالات كان يحمل حركة حماس الأسباب في عدم وقف اطلاق النار. وفي أكثر من مناسبةخلال فترة العدوان على غزة كان يكرر عبارته الشهيرة " حماس هي الطرف الوحيد الذي يحول بيننا وبين وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

اما الرئيس الأمريكي بايدن والذي اطلق مبادرته لوقف اطلاق النار في مطلع حزيران من هذا العام، مطالبا حركة حماس بقبولها، علما ان الحكومة الإسرائيلية لم توافق عليها بل ردت عليها بانه لا وقف لإطلاق النار دون القضاء على حركة حماس، لم يغير ذلك من الموقف الأمريكي وبقي داعما ومساندا لإسرائيل، ولم يخرج عن البيت الأبيض او المتحدثين باسمه أي موقف ولو خجول امام الموقف الاسرائيل الرافض لمقترح بايدن الداعم لإسرائيل وفق الرؤيا الامريكية، بل ان الولايات المتحدة استمرت بحالة الدعم العسكري غير المحدود لإسرائيل، مما يؤكد على التطابق في الاستراتيجية الامريكية مع الاستراتيجية الإسرائيلية.

امام المطالب وحالات الضغط الكبيرة من قوى ودول عديدة في العالم، وبعد ان قام مجلس الامن عبر معارضة واضحة من أمريكا والدول الأوروبية المركزية برفض عدة مقترحات لوقف إطلاق النار، كان ابرزها المقترح الجزائري شباط 2024 والذي يطالب بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، الا ان أمريكا اتخذت قرار الفيتو ضده وبالتالي لم يتم تمرير القرار،

وعندما عادت الجزائر مرة أخرى بصياغة مقترح جديد بتاريخ 29/5/2024 من اجل طرحه على مجلس الامن واجهت المعيقات والمعطلات الامريكية في سبيل عدم تقديم الجزائر لمقترح جديد، والتفت عليه بمقترح امريكي يمثل مقترح بادين بشكل كبير، والذي قال عنه المتحدث بلسان الخارجية كيربي بانه مقترح إسرائيلي بالأصل،

تم تمرير القرار في مجلس الامن 31 أيار 2024،

الا ان إسرائيل اتخذت موقفا سلبيا منه، ولم تكلف أمريكا نفسها حتى بانتقاد علني للموقف الإسرائيلي.

تبدو المفارقة بل الخديعة واضحة جدا ما بين دعوات الولايات المتحدة الامريكية وبعضا من القادة الأوروبيين

بوقف اطلاق النار، واستمرارهم بالدعم المادي والعسكري لإسرائيل، أمريكا ومعها بريطانيا والمانيا مستمرة بالدعم والاسناد لدولة الاحتلال، والدعوة لوقف اطلاق النار من قبل هذا السياسي او ذاك ليست اكثر من عبارات دبلوماسية عامة ليس لها قيمة طالما ان مثل هذه الدول توفر المظلة والاسناد لدولة الاحتلال في كل المنابر الأممية، بل انها وصلت الى تهديد قضاة في محكمة الجنايات الدولية لمحاولة ترهيبهم حتى لا يتخذوا قرارات ادانة او جلب للعدالة الدولية بحق قادة وسياسيين إسرائيليين. مما يعني ان هذه الدول تعني وتهدف الى استسلام المقاومة وفقا للشروط والمطالب الإسرائيلية لا أكثر ولا أقل.

وبمقارنة سريعة ما بين الدعوات لوقف العدوان في فلسطين، مع الدعوات لوقف إطلاق النار في لبنان، فان السيناريوهات متشابه الى حد التطابق، بدلالة اعمال المصطلح التفاوضي "التفاوض تحت وقع الضربات العسكرية" ورفض حتى العودة الى اتفاق 1701، وان المطلوب إعادة رسم الخارطة السياسية في لبنان وإخراج حزب الله من الساحة السياسية وانتزاع قدراته العسكرية حتى يتم وقف إطلاق النار.