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بيان رسمي صادر عن حزب عزم يؤكد عدم تلقي أي طلبات للاستقالة

10/21/2024 6:58:27 AM
(MENAFN- Amman Net) صرح الناطق الرسمي باسم حزب عزم ، أكد فيه أن الحزب لم يتلقى أي استقالات، لأي عضو من منتسبي الحزب ، ولم ترد للأمانة العامة أي طلبات للاستقالة خلال الفترة الماضية ولغاية هذه اللحظة.

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