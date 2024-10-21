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- THC)
أمريكان إكسبريس® السعودية الراعي الحصري لصالة كبار الشخصيات في معرض سيملس 2024
سيلقي الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس® السعودية، فهد مبارك القثامي، كلمة رئيسة حول دور الشراكات في تعزيز قبول نقاط بيع الشركة
الرياض، 20 أكتوبر 2024: أعلنت أمريكان إكسبريس® السعودية رعايتها الحصرية لصالة كبار الشخصيات في معرض سيملس السعودية 2024 الذي سيعقد في الفترة مابين 22 إلى 24 أكتوبر تحت مسمى ‘AMEX Premium Lounge’ ، ستتيح الصالة فرصة تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين الحضور من كبار الشخصيات.
ويتوقع أن تستقبل ‘AMEX Premium Lounge’ أكثر من 500 ضيف خلال فترة المعرض، حيث ستتيح فرص التواصل بين كبار الشخصيات المشاركين بالحدث.
وسيلقي الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية فهد بن مبارك القثامي، خلال فعاليات المعرض كلمة حول الابتكار والشراكات، سيسلط من خلالها الضوء على دور الشراكات في توسيع نطاق قبول المتاجر لبطاقات أمريكان إكسبريس في السوق السعودي، وذلك في 22 أكتوبر من الساعة 5 إلى 5:20 مساء.
كما سيتحدث الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أمريكان إكسبريس السعودية مارك ترنر، خلال حلقة نقاش عن "تنسيق المدفوعات: تمهيد الطريق للمدفوعات العالمية من خلال تبسيط التكامل وتعزيز القابلية للتوسع بأقصى كفاءة" وذلك في 23 أكتوبر الساعة 4:20 مساء.
وفي معرض حديثه عن المشاركة في معرض سيملس 2024 المرتقب، صرح القثامي: "نفخر بأن نشارك بصفة رعاة ومتحدثين في النسخة الثالثة من سيملس العربية الذي يوفر منصة فريدة تجمع القطاع المالي. ويعد هذا الحدث الرائد عاملا أساسيا في تحديد الاتجاهات الناشئة وتسهيل الحوار بين قادة الصناعة".
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