مصرف عجمان يحقق أرباحاً قياسيةً 313 مليون درهم قبل الضريبه في 9 أشهر بإرتفاع 458%

(MENAFN
- EVOPS PR) ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس ادارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عددا من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً قياسية بلغت 313 مليون درهم قبل اقتطاع الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بنسبة إرتفاع 458%، مقارنةً بصافي خسائر بلغت 87 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
وحقق المصرف أعلى صافي أرباح خلال فترة 9 أشهر، ونتجت هذه الزيادة في الأرباح عن زيادة بمقدار 9% في إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 1.2 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 616 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقد حققت عائدات حصص المساهمين زيادةً بلغت 12.8% (سنوياً) (بزيادة 1669 نقطة أساس) كما ارتفعت العائدات على الأصول بنسبة 1.6% (سنوياً) (بزيادة 205 نقطة أساس).
هذه النتائج القوية تأتي مدعومةً بميزانية متوازنة بإجمالي أصول يبلغ 24.4 مليار درهم إماراتي وودائع عملاء تبلغ 20.3 مليار درهم وحقوق ملكية تبلغ 3 مليار درهم إماراتي.
ويضمن المركز الجيد لرأس المال والجودة المتحققة في الأصول متابعة التحسن في مستويات الأداء القوي هذا العام مقارنةً بالعام السابق وكذلك في كل ربع سنوي جديد عن الربع الذي يسبقه.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: "الأداء المالي القوي لمصرف عجمان في الربع الثالث من العام 2024 دليل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة اقتصادنا في دولة الإمارات، ويبرهن هذا النمو المستمر على التزامنا بتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وعلى مستوى الدولة مع الالتزام بتقديم أفضل قيمة لأصحاب المصلحة لدينا بكل نزاهة وبمنتهى التميز".
وأضاف سموه " أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري وفريق عمل مصرف عجمان، الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وتفانيهم في العمل".
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: " أداؤنا المتميز في الربع الثالث من العام الحالي يؤكد سعي مصرف عجمان الدؤوب نحو تحقيق المزيد من النمو والكفاءة التشغيلية وخلق القيمة الاستثنائية، وتحقيق هذه الزيادة في الدخل التشغيلي والربحية وجودة الأصول بالإضافة إلى تخفيض المصاريف التشغيلية بمعدل 6% هو نتيجةٌ مباشرة لتركيزنا على السرعة وجودة الخدمات والتخصص في تقديم المنتجات المصرفية، إلى جانب التزامنا الدائم بتوفير حلول مبتكرة ومصممة بحسب احتياجات العملاء والتركيز على معالجة الأصول المتعثرة، ما كان له دور رئيسي في تحقيق هذا الانتعاش القوي".
وأضاف: لم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الجهود المبذولة من فريق عملنا والتي تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق جميع إنجازاتنا، ومع مضينا قدماً سنحافظ على التزامنا بتعزيز القيمة العليا لمساهمينا على المدى البعيد، مع ترسيخ مركزنا كأحد أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات".
وتابع بالقول: ستركز مبادراتنا الاستراتيجية على إعطاء أولوية للنمو المستدام الذي سنحققه بفضل خدماتنا المالية المتطورة التي تواكب احتياجات عملائنا المتغيرة والمتزايدة.
واكمل مصطفى الخلفاوي: بالاستناد إلى أدائه القوي، ازداد معدل كفاية رأس المال في مصرف عجمان إلى 19.5% (بزيادة 389 نقطة أساس) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.4% (بزيادة 389 نقطة أساس) وهذا المعدل يفوق مستوى المتطلبات التنظيمية.
وأشار إلى أن معدل السلفيات إلى الموارد الثابتة البالغ 75.6% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة البالغ 24.2% يشكل دلالة على قوة السيولة النقدية التي تؤمِن بتضافرها مع وضع رأس المال القوي أساساً متيناً للنمو المستمر. وأضاف انخفضت نسبة التمويل المتعثر إلى 10.6% في الربع الثالث من العام 2024 (حيث كانت 13.8% في نهاية العام 2023)، وتم هذا بفضل النجاح في معالجة ما يزيد عن 28% من التمويلات غير الفعالة.
وتابع الخلفاوي بالقول: سيتمكن مصرف عجمان من ضمان تحقيق النمو المنشود والاستقرار في الربحية خلال السنة المالية 2024 والسنوات التي تليها مستفيداً من مركزه المالي الراسخ والنمو الكبير في استراتيجية التحول والاقتصاد القوي في دولة الإمارات.
- النهاية-
نبذة عن مصرف عجمان
مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.
يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع
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